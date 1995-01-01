Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|12 ноября, суббота
|13:00
|Химки-2
|0:1
|Сокол
|21 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Химки-2
|3:1
|Сатурн
|20 тур
|5 ноября, суббота
|13:00
|Салют
|2:1
|Химки-2
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Химки-2
|0:2
|Калуга
|18 тур
|24 октября, понедельник
|14:00
|Зенит
|2:3
|Химки-2
|17 тур
|19 октября, среда
|13:00
|Химки-2
|6:3
|Коломна
|16 тур
|11 октября, вторник
|11:30
|СКА-Хабаровск-2
|4:3
|Химки-2
|15 тур
|8 октября, суббота
|12:00
|Динамо Вл
|4:2
|Химки-2
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Знамя
|1:5
|Химки-2
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|13:00
|Химки-2
|2:3
|Космос
|11 тур
|22 сентября, четверг
|13:00
|Балашиха
|0:2
|Химки-2
|12 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Химки-2
|1:0
|Балашиха
|10 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Космос
|0:0
|Химки-2
|14 тур
|5 сентября, понедельник
|13:00
|Химки-2
|1:2
|Знамя
|8 тур
|27 августа, суббота
|17:30
|Химки-2
|2:1
|Динамо Вл
|7 тур
|24 августа, среда
|13:00
|Химки-2
|1:1
|СКА-Хабаровск-2
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|13:00
|Коломна
|0:4
|Химки-2
|5 тур
|10 августа, среда
|13:00
|Химки-2
|0:0
|Зенит
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Калуга
|2:1
|Химки-2
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:30
|Химки-2
|1:2
|Салют
|2 тур
|25 июля, понедельник
|17:00
|Сатурн
|3:0
|Химки-2
|1 тур
|16 июля, суббота
|16:00
|Сокол
|1:3
|Химки-2