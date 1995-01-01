Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Химки-2 - результаты

    Город Химки
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://www.fckhimki.ru/
    Стадион Новые Химки
    Тренер Назим Сулейманов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		12 ноября, суббота 13:00 Химки-2 0:1 Сокол
    21 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Химки-2 3:1 Сатурн
    20 тур
    		5 ноября, суббота 13:00 Салют 2:1 Химки-2
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Химки-2 0:2 Калуга
    18 тур
    		24 октября, понедельник 14:00 Зенит 2:3 Химки-2
    17 тур
    		19 октября, среда 13:00 Химки-2 6:3 Коломна
    16 тур
    		11 октября, вторник 11:30 СКА-Хабаровск-2 4:3 Химки-2
    15 тур
    		8 октября, суббота 12:00 Динамо Вл 4:2 Химки-2
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Знамя 1:5 Химки-2
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 13:00 Химки-2 2:3 Космос
    11 тур
    		22 сентября, четверг 13:00 Балашиха 0:2 Химки-2
    12 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 Химки-2 1:0 Балашиха
    10 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Космос 0:0 Химки-2
    14 тур
    		5 сентября, понедельник 13:00 Химки-2 1:2 Знамя
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:30 Химки-2 2:1 Динамо Вл
    7 тур
    		24 августа, среда 13:00 Химки-2 1:1 СКА-Хабаровск-2
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 13:00 Коломна 0:4 Химки-2
    5 тур
    		10 августа, среда 13:00 Химки-2 0:0 Зенит
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Калуга 2:1 Химки-2
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:30 Химки-2 1:2 Салют
    2 тур
    		25 июля, понедельник 17:00 Сатурн 3:0 Химки-2
    1 тур
    		16 июля, суббота 16:00 Сокол 1:3 Химки-2
    • Читайте нас: 
    11