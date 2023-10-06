Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    «Химки» уволили Билялетдинова

    «Химки» объявили об увольнении главного тренера дублирующего состава Рината Билялетдинова.

    «Билялетдинов пришeл в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В апреле этого года специалист был назначен на пост главного тренера молодежной команды, с которой провeл 20 матчей.

    Футбольный клуб «Химки» благодарит Рината Саяровича за трудолюбие и самоотдачу!» – написали химчане.

    • Молодежка «Химок» идет в своей группе Второй лиги на 15-м месте из 18 команд.
    • Билялетдинов в 2015 году тренировал в РПЛ «Рубин».
    • Он отец экс-игрока сборной России Динияра Билялетдинова.

    Новости по теме
    Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России 2
    Президент 2Drots обвинил судей в помощи «Химкам» 4
    «Ословновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон»: Талалаев – о полузащитнике 2DROTS
    Источник: телеграм-канал «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2023 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12548

      BRO_football 3 часа назад

      Хороший кандидат на место Абаскаля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25188

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Уволили за трудолюбие и самоотдачу... ???

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+