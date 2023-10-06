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«Химки» уволили Билялетдинова

6 октября 2023, 22:05
4

«Химки» объявили об увольнении главного тренера дублирующего состава Рината Билялетдинова.

«Билялетдинов пришeл в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В апреле этого года специалист был назначен на пост главного тренера молодежной команды, с которой провeл 20 матчей.

Футбольный клуб «Химки» благодарит Рината Саяровича за трудолюбие и самоотдачу!» – написали химчане.

  • Молодежка «Химок» идет в своей группе Второй лиги на 15-м месте из 18 команд.
  • Билялетдинов в 2015 году тренировал в РПЛ «Рубин».
  • Он отец экс-игрока сборной России Динияра Билялетдинова.

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Источник: телеграм-канал «Химок»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Россия. Первая лига Химки-М Химки Билялетдинов Ринат
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1696619415
Уволили за трудолюбие и самоотдачу... ???
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BRO_football
1696621887
Хороший кандидат на место Абаскаля
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zigbert
1696668213
После работы в Рубине что то совсем его карьера тренера пошла по наклонной.
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paracetamol
1696844985
На пенсию надо, а не команды тренировать!
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