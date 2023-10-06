«Химки» уволили Билялетдинова

«Химки» объявили об увольнении главного тренера дублирующего состава Рината Билялетдинова.

«Билялетдинов пришeл в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В апреле этого года специалист был назначен на пост главного тренера молодежной команды, с которой провeл 20 матчей.

Футбольный клуб «Химки» благодарит Рината Саяровича за трудолюбие и самоотдачу!» – написали химчане.