«Химки» уволили Билялетдинова

«Химки» объявили об увольнении главного тренера дублирующего состава Рината Билялетдинова.
«Билялетдинов пришeл в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В апреле этого года специалист был назначен на пост главного тренера молодежной команды, с которой провeл 20 матчей.
Футбольный клуб «Химки» благодарит Рината Саяровича за трудолюбие и самоотдачу!» – написали химчане.
- Молодежка «Химок» идет в своей группе Второй лиги на 15-м месте из 18 команд.
- Билялетдинов в 2015 году тренировал в РПЛ «Рубин».
- Он отец экс-игрока сборной России Динияра Билялетдинова.
Источник: телеграм-канал «Химок»