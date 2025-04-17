Матч с «Зенитом» может стать для «Химок-М» вторым за двое суток

Основа «Химок» по-прежнему готова бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита». Причина – долги по зарплате.

Если основной состав химчан откажется играть с «Зенитом», на встречу в Санкт-Петербург отправятся «Химки-2» из Второй лиги. У «Химок» сквозная заявка на сезон, которая позволяет играть в РПЛ футболистам дубля.

Игра против «Зенита» намечена на 20 апреля. За двое суток до матча у «Химок-2» состоится матч Второй лиги против тамбовского «Спартака».