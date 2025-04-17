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  • Матч с «Зенитом» может стать для «Химок-М» вторым за двое суток

Матч с «Зенитом» может стать для «Химок-М» вторым за двое суток

Сегодня, 20:44
5

Основа «Химок» по-прежнему готова бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита». Причина – долги по зарплате.

Если основной состав химчан откажется играть с «Зенитом», на встречу в Санкт-Петербург отправятся «Химки-2» из Второй лиги. У «Химок» сквозная заявка на сезон, которая позволяет играть в РПЛ футболистам дубля.

Игра против «Зенита» намечена на 20 апреля. За двое суток до матча у «Химок-2» состоится матч Второй лиги против тамбовского «Спартака».

  • Завтра, 18 апреля, в расположение «Химок» с целью урегулировать ситуацию отправится президент РПЛ Александр Алаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Химки Химки-М Зенит
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Комментарии (5)
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Benifacto
1744912153
и че он им из своего кармана заплатит? они уже дали понять что не выйдут на поле...уже какой то спонсор приезжал и уёхал с носом....
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Mirak92
1744912211
будет не честно, 3 очка давать зениту. просто ануливать матч
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Интерес
1744912437
Позоруха,если "Зенит" выйдет на этот матч даже дублем.Они же содержат кучу структур,которые,якобы,смену футбольную готовят. Во,женскую команду,чемпиона страну пусть выставят,а в усиление Семака -младшего,из академии.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744913147
А Зенит то тут причём? Он что ли туфанов этих навез в Россию и еще Химки ему подарил? Никакого дубля, только основой играть. Как сборная с Гватемалой.
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