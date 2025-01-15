«Химки» подписали первого игрока зимой

Нападающий Олег Трофимов подписал соглашение с «Химками». Во вторник 21-летний новичок улетел вместе с основным составом команды на сборы в Турцию.

Для Трофимова это первый профессиональный контракт. С февраля 2024-го он выступал за «Химки-М», которые в этом году изменили название на «Химки-2».

Этой зимой подмосковный клуб, испытывающий финансовые трудности, расстался уже с пятью игроками. «Химки» покинули Неманья Анджелкович, Кирилл Панченко, Ярослав Бурыченков, Хетаг Хосонов и Алишер Одилов.