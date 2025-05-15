16 мая в рамках 8-го тура Второй лиги Б на стадионе «Новые Химки» состоится встреча между «Химками-М» и «Зенитом Пенза». Хозяева пока замыкают таблицу и выглядят нестабильно, а гости уверенно стартовали в сезоне и борются за место в тройке лидеров. Однако уровень игры обеих команд показывает, что лeгкой прогулки у пензенцев не будет.

«Химки-М»

«Химки-М» после семи туров набрали 4 очка и занимают 14-е место. Команда проиграла три из пяти последних встреч, включая разгром от «Салюта» со счeтом 0:5. За последние пять матчей «Химки-М» забили 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустили 8 (в среднем 1.60). Единственная победа была одержана в матче со «Спартаком Тамбов» (3:0), но в остальных турах команда выглядела слабо. Атакующая игра страдает из-за нехватки созидания в центре поля, а в обороне регулярно возникают индивидуальные ошибки.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» занимает 4-е место с 14 очками и пока демонстрирует стабильность. В пяти последних матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же – по одному в среднем за игру. При этом пензенцы проиграли всего один матч за этот отрезок и смогли набрать очки даже в выездных встречах. Несмотря на некоторую уязвимость в защите – команда пропускает в 6 из 8 последних матчей – «Зенит Пенза» умеет держать темп, навязывать борьбу и использовать слабости соперников. В атаке нет яркого лидера, но работает общекомандный механизм.

Факты о командах

«Химки-М»

14-е место, 4 очка

Забито за 5 матчей: 3 (в среднем 0.60)

Пропущено: 8 (в среднем 1.60)

Победа только в одном из семи матчей

«Зенит Пенза»

4-е место, 14 очков

Забито за 5 матчей: 5 (в среднем 1.00)

Пропущено: 5 (в среднем 1.00)

Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 8 Забитых мячей 8 1.6 В среднем за матч 1.6 3:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур Зенит 3 : 2 Химки-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур Химки-М 2 : 0 Зенит Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур Химки-М 1 : 3 Зенит Россия. Вторая лига. Группа 3, 18 тур Зенит 2 : 3 Химки-М Россия. Вторая лига. Группа 3, 5 тур Химки-М 0 : 0 Зенит

Прогноз на матч «Химки-М» – «Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» превосходит соперника по уровню организации и стабильности. При этом оборона гостей допускает моменты, что даeт шанс «Химкам-М» отличиться. Но преимущество в классе и текущая форма «Зенита» должны сыграть ключевую роль. Гости обязаны брать три очка, хотя матч не обещает быть лeгким.

Прогноз на точный счeт: победа «Зенита Пенза» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: