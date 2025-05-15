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Прогноз на точный счет матча «Химки-М» – «Зенит Пенза»: Вторая лига Б, 16 мая 2025

15 мая 2025 10:47
Химки-М - Зенит
16 мая 2025, пятница 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
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6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенита Пенза»
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16 мая в рамках 8-го тура Второй лиги Б на стадионе «Новые Химки» состоится встреча между «Химками-М» и «Зенитом Пенза». Хозяева пока замыкают таблицу и выглядят нестабильно, а гости уверенно стартовали в сезоне и борются за место в тройке лидеров. Однако уровень игры обеих команд показывает, что лeгкой прогулки у пензенцев не будет.

«Химки-М»

«Химки-М» после семи туров набрали 4 очка и занимают 14-е место. Команда проиграла три из пяти последних встреч, включая разгром от «Салюта» со счeтом 0:5. За последние пять матчей «Химки-М» забили 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустили 8 (в среднем 1.60). Единственная победа была одержана в матче со «Спартаком Тамбов» (3:0), но в остальных турах команда выглядела слабо. Атакующая игра страдает из-за нехватки созидания в центре поля, а в обороне регулярно возникают индивидуальные ошибки.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» занимает 4-е место с 14 очками и пока демонстрирует стабильность. В пяти последних матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же – по одному в среднем за игру. При этом пензенцы проиграли всего один матч за этот отрезок и смогли набрать очки даже в выездных встречах. Несмотря на некоторую уязвимость в защите – команда пропускает в 6 из 8 последних матчей – «Зенит Пенза» умеет держать темп, навязывать борьбу и использовать слабости соперников. В атаке нет яркого лидера, но работает общекомандный механизм.

Факты о командах

«Химки-М»

  • 14-е место, 4 очка
  • Забито за 5 матчей: 3 (в среднем 0.60)
  • Пропущено: 8 (в среднем 1.60)
  • Победа только в одном из семи матчей

«Зенит Пенза»

  • 4-е место, 14 очков
  • Забито за 5 матчей: 5 (в среднем 1.00)
  • Пропущено: 5 (в среднем 1.00)
  • Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
8
Забитых мячей
8
1.6
В среднем за матч
1.6
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Зенит
3 : 2
22.09.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Химки-М
2 : 0
07.06.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Химки-М
1 : 3
05.11.2023
Зенит
Россия. Вторая лига. Группа 3, 18 тур
Зенит
2 : 3
24.10.2022
Химки-М
Россия. Вторая лига. Группа 3, 5 тур
Химки-М
0 : 0
10.08.2022
Зенит

Прогноз на матч «Химки-М» – «Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» превосходит соперника по уровню организации и стабильности. При этом оборона гостей допускает моменты, что даeт шанс «Химкам-М» отличиться. Но преимущество в классе и текущая форма «Зенита» должны сыграть ключевую роль. Гости обязаны брать три очка, хотя матч не обещает быть лeгким.

Прогноз на точный счeт: победа «Зенита Пенза» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Зенита Пенза» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Победа «Зенита Пенза» – коэффициент 2.00

6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенита Пенза»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Первая лига Зенит Химки-М
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