10 мая в Белгороде пройдeт матч Второй лиги Б, где местный «Салют» примет «Химки-2». Обе команды подходят к матчу в разной форме: хозяева уверенно расположились в верхней части таблицы и стабильно забивают, а гости пытаются выбраться с дна таблицы после важной победы в прошлом туре. Встреча обещает быть напряжeнной и достаточно равной, с шансами на голы с обеих сторон.

«Салют»

«Салют» после 6 туров занимает 4-е место с 11 очками. Команда демонстрирует стабильность в атаке: за последние 11 матчей подряд забивала хотя бы один мяч. За последние 5 встреч «Салют» отличился 6 раз, что в среднем даeт 1.20 гола за игру. Оборона также выглядит надeжно – всего 4 пропущенных мяча за 5 матчей (0.80 в среднем). Команда уверенно чувствует себя дома и строит игру на контроле мяча и быстрых атаках, что позволяет регулярно набирать очки.

«Химки-2»

«Химки-2» после 6 туров находится на 14-й строчке с 4 очками. Команда улучшила настроение после уверенной победы над «Спартаком Тамбов», однако общая статистика остаeтся скромной. За последние 5 матчей «Химки-2» забил 5 голов (1.00 в среднем за игру) и пропустил 4 (0.80 в среднем), что говорит о некотором улучшении оборонительных показателей. Команда умеет плотно закрываться в защите, но нестабильность в атаке часто мешает добиваться результата.

Факты о командах:

«Салют»

Забивает в 11 последних матчах.

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).

11 очков после 6 туров.

«Химки-2»

Победа в последнем туре после серии без побед.

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).

4 очка после 6 туров.

Личные встречи 40% (4) 30% (3) 30% (3) 16 Забитых мячей 16 1.6 В среднем за матч 1.6 5:0 Крупнейшая победа 7:0 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур Салют 5 : 0 Химки-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур Салют 1 : 2 Химки-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур Химки-М 0 : 0 Салют Россия. Вторая лига. Группа 3, 20 тур Салют 2 : 1 Химки-М Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур Химки-М 1 : 2 Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур Салют 2 : 0 Химки-М Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур Химки-М 1 : 1 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур Химки-М 7 : 0 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур Химки-М 1 : 1 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур Салют 2 : 3 Химки-М

Прогноз на матч «Салют» – «Химки-2»

Обе команды показывают относительно сбалансированную игру в последних турах: «Салют» стабильно забивает и редко пропускает, «Химки-2» же немного наладили игру в обороне, но атакующая линия всe ещe нестабильна. Учитывая уверенную форму хозяев и их надeжность в защите, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Салюта» с сохранением голевой серии. При этом «Химки-2» способны создать несколько моментов, но взломать оборону хозяев будет непросто.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Салют».

Рекомендованные ставки: