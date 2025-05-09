Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Салют» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:30
Салют - Химки-М
10 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Перейти в онлайн матча
6.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Салюта»
Сделать ставку

10 мая в Белгороде пройдeт матч Второй лиги Б, где местный «Салют» примет «Химки-2». Обе команды подходят к матчу в разной форме: хозяева уверенно расположились в верхней части таблицы и стабильно забивают, а гости пытаются выбраться с дна таблицы после важной победы в прошлом туре. Встреча обещает быть напряжeнной и достаточно равной, с шансами на голы с обеих сторон.

«Салют»

«Салют» после 6 туров занимает 4-е место с 11 очками. Команда демонстрирует стабильность в атаке: за последние 11 матчей подряд забивала хотя бы один мяч. За последние 5 встреч «Салют» отличился 6 раз, что в среднем даeт 1.20 гола за игру. Оборона также выглядит надeжно – всего 4 пропущенных мяча за 5 матчей (0.80 в среднем). Команда уверенно чувствует себя дома и строит игру на контроле мяча и быстрых атаках, что позволяет регулярно набирать очки.

«Химки-2»

«Химки-2» после 6 туров находится на 14-й строчке с 4 очками. Команда улучшила настроение после уверенной победы над «Спартаком Тамбов», однако общая статистика остаeтся скромной. За последние 5 матчей «Химки-2» забил 5 голов (1.00 в среднем за игру) и пропустил 4 (0.80 в среднем), что говорит о некотором улучшении оборонительных показателей. Команда умеет плотно закрываться в защите, но нестабильность в атаке часто мешает добиваться результата.

Факты о командах:

«Салют»

  • Забивает в 11 последних матчах.
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 11 очков после 6 туров.

«Химки-2»

  • Победа в последнем туре после серии без побед.
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 4 очка после 6 туров.

Личные встречи
40% (4)
30% (3)
30% (3)
16
Забитых мячей
16
1.6
В среднем за матч
1.6
5:0
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Салют
5 : 0
10.05.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Химки-М
0 : 0
07.04.2024
Салют
Россия. Вторая лига. Группа 3, 20 тур
Салют
2 : 1
05.11.2022
Химки-М
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
Химки-М
1 : 2
30.07.2022
Салют
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Салют
2 : 0
11.05.2022
Химки-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур
Химки-М
1 : 1
10.04.2022
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур
Химки-М
7 : 0
01.09.2019
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Химки-М
1 : 1
06.11.2018
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур
Салют
2 : 3
17.08.2018
Химки-М
Показать все

Прогноз на матч «Салют» – «Химки-2»

Обе команды показывают относительно сбалансированную игру в последних турах: «Салют» стабильно забивает и редко пропускает, «Химки-2» же немного наладили игру в обороне, но атакующая линия всe ещe нестабильна. Учитывая уверенную форму хозяев и их надeжность в защите, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Салюта» с сохранением голевой серии. При этом «Химки-2» способны создать несколько моментов, но взломать оборону хозяев будет непросто.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Салют».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Салюта» – коэффициент 6.20
  • Победа «Салют» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Салюта»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Химки-М Салют
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 