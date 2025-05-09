10 мая в Липецке состоится матч Второй лиги Б, в котором «Металлург Липецк» примет «Динамо Брянск». Обе команды имеют разные задачи: хозяева стараются выбраться из нижней части таблицы, тогда как гости уверенно идут в группе лидеров. «Металлург» хочет порадовать своих болельщиков после неудачных домашних матчей, а «Динамо» постарается продлить серию без поражений. Игра обещает быть напряжeнной и тактически выверенной.

«Металлург Липецк»

«Металлург Липецк» после 6 туров набрал 6 очков и занимает 11-е место. Команда провела серию нестабильных матчей, но в последнем туре одержала важную победу на выезде, обыграв «Арсенал-2 Тула» (2:1). За последние 5 матчей липчане забили 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустили 5 мячей (1.00 в среднем). Оборона всe ещe далека от идеала, и команда пропускает регулярно – в 7 из 9 последних матчей. На своeм поле «Металлург» проиграл три последних матча подряд, что создаeт дополнительное давление.

«Динамо Брянск»

«Динамо Брянск» после 6 туров занимает 2-е место с 13 очками и демонстрирует отличную форму. Команда не проигрывает 5 матчей подряд и за этот период забила 8 голов (в среднем 1.60 за игру), пропустив всего 1 мяч (0.20 в среднем). Отличительной чертой «Динамо» является мощная оборона, которая стабильно сдерживает атаки соперников. Команда уверенно действует как дома, так и на выезде, что позволяет рассчитывать на продолжение успешной серии.

Факты о командах:

«Металлург Липецк»

Проигрывает в 3 последних домашних матчах.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – пропущенных (последние 5 игр).

«Динамо Брянск»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 0.20 – пропущенных (последние 5 игр).

13 очков после 6 туров.

Личные встречи 48% (10) 14% (3) 38% (8) 19 Забитых мячей 18 0.9 В среднем за матч 0.86 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур Металлург Л 1 : 0 Динамо Бр Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур Металлург Л 4 : 1 Динамо Бр Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур Динамо Бр 3 : 0 Металлург Л Россия. Вторая лига. Группа 3, 19 тур Динамо Бр 0 : 1 Металлург Л Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур Металлург Л 0 : 1 Динамо Бр Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур Динамо Бр 2 : 0 Металлург Л Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур Динамо Бр 1 : 1 Металлург Л Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур Металлург Л 1 : 0 Динамо Бр Россия. Кубок, 1/64 финала Динамо Бр 1 : 0 Металлург Л Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур Динамо Бр 2 : 0 Металлург Л Россия. ПФЛ. Зона Центр, 3 тур Металлург Л 2 : 1 Динамо Бр Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур Металлург Л 1 : 0 Динамо Бр Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур Динамо Бр 1 : 0 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур Динамо Бр 0 : 2 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур Металлург Л 3 : 2 Динамо Бр Россия. Кубок, 1/64 финала Динамо Бр 0 : 1 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур Металлург Л 0 : 0 Динамо Бр Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур Динамо Бр 0 : 0 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур Динамо Бр 2 : 1 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур Металлург Л 0 : 1 Динамо Бр Россия. Кубок, 1/32 финала Металлург Л 1 : 0 Динамо Бр

Прогноз на матч «Металлург Липецк» – «Динамо Брянск»

«Металлург Липецк» показывает неплохую реализацию моментов, но нестабильная игра в защите и серия поражений дома не позволяют рассматривать команду в качестве фаворита. «Динамо Брянск» демонстрирует отличную оборонительную организацию и уверенно набирает очки, что делает гостей фаворитом этого матча. Ожидается тактическая игра с небольшим количеством голов, где «Динамо» сможет минимально обыграть соперника за счeт более высокого класса и дисциплины в защите.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Динамо Брянск».

Рекомендованные ставки: