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Прогноз на точный счет матча «Металлург Липецк» – «Динамо Брянск»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:55
Металлург Л - Динамо Бр
10 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Перейти в онлайн матча
6.0
Точный счёт 0:1 в пользу «Динамо Брянск»
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10 мая в Липецке состоится матч Второй лиги Б, в котором «Металлург Липецк» примет «Динамо Брянск». Обе команды имеют разные задачи: хозяева стараются выбраться из нижней части таблицы, тогда как гости уверенно идут в группе лидеров. «Металлург» хочет порадовать своих болельщиков после неудачных домашних матчей, а «Динамо» постарается продлить серию без поражений. Игра обещает быть напряжeнной и тактически выверенной.

«Металлург Липецк»

«Металлург Липецк» после 6 туров набрал 6 очков и занимает 11-е место. Команда провела серию нестабильных матчей, но в последнем туре одержала важную победу на выезде, обыграв «Арсенал-2 Тула» (2:1). За последние 5 матчей липчане забили 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустили 5 мячей (1.00 в среднем). Оборона всe ещe далека от идеала, и команда пропускает регулярно – в 7 из 9 последних матчей. На своeм поле «Металлург» проиграл три последних матча подряд, что создаeт дополнительное давление.

«Динамо Брянск»

«Динамо Брянск» после 6 туров занимает 2-е место с 13 очками и демонстрирует отличную форму. Команда не проигрывает 5 матчей подряд и за этот период забила 8 голов (в среднем 1.60 за игру), пропустив всего 1 мяч (0.20 в среднем). Отличительной чертой «Динамо» является мощная оборона, которая стабильно сдерживает атаки соперников. Команда уверенно действует как дома, так и на выезде, что позволяет рассчитывать на продолжение успешной серии.

Факты о командах:

«Металлург Липецк»

  • Проигрывает в 3 последних домашних матчах.
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – пропущенных (последние 5 игр).

«Динамо Брянск»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 0.20 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 13 очков после 6 туров.

Личные встречи
48% (10)
14% (3)
38% (8)
19
Забитых мячей
18
0.9
В среднем за матч
0.86
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
1 : 0
10.05.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Металлург Л
4 : 1
19.10.2024
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3 : 0
25.08.2024
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Динамо Бр
0 : 1
29.10.2022
Металлург Л
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Металлург Л
0 : 1
04.09.2022
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур
Динамо Бр
2 : 0
06.09.2019
Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Динамо Бр
1 : 1
10.11.2018
Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур
Металлург Л
1 : 0
17.08.2018
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Бр
1 : 0
07.08.2018
Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.10.2017
Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 3 тур
Металлург Л
2 : 1
03.08.2017
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур
Металлург Л
1 : 0
16.04.2017
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур
Динамо Бр
1 : 0
18.08.2016
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.11.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Металлург Л
3 : 2
11.08.2015
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Бр
0 : 1
07.08.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Металлург Л
0 : 0
06.05.2015
Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.09.2014
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Динамо Бр
2 : 1
25.05.2014
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Металлург Л
0 : 1
29.09.2013
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/32 финала
Металлург Л
1 : 0
01.07.2010
Динамо Бр
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Прогноз на матч «Металлург Липецк» – «Динамо Брянск»

«Металлург Липецк» показывает неплохую реализацию моментов, но нестабильная игра в защите и серия поражений дома не позволяют рассматривать команду в качестве фаворита. «Динамо Брянск» демонстрирует отличную оборонительную организацию и уверенно набирает очки, что делает гостей фаворитом этого матча. Ожидается тактическая игра с небольшим количеством голов, где «Динамо» сможет минимально обыграть соперника за счeт более высокого класса и дисциплины в защите.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Динамо Брянск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Динамо Брянск» – коэффициент 6.00
  • Победа «Динамо Брянск» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

6.0
Точный счёт 0:1 в пользу «Динамо Брянск»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Динамо Бр Металлург Л
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