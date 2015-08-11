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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Динамо Бр
Металлург Л - Динамо Бр: обзор матча 11 августа 2015
Металлург Л
11.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
3 : 2
Завершен
Динамо Бр
15'
Е. Костин
38'
Е. Фролов
49'
К. Титов
67'
А. Акопян (П)
90+1'
В. Семин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Динамо Бр
90'
+3
Желтая карточка
Д. Авраменко
90'
+3
Желтая карточка
П. Томилин
Желтая карточка
А. Асташов
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
В. Семин
Замена
А. Карасев
️️️️
Р. Ахвледиани
90'
88'
Замена
Н. Бондаренко
️️️️
А. Акопян
Замена
А. Ульянчев
️️️️
Р. Еремеев
86'
80'
Замена
Д. Авраменко
️️️️
Н. Имуллин
Замена
А. Асташов
️️️️
М. Большаков
78'
Замена
К. Гоцук
️️️️
Е. Костин
75'
73'
Замена
В. Семин
️️️️
Д. Пикатов
67'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Акопян
Замена
Н. Иванников
️️️️
А. Овчинников
64'
62'
Замена
Д. Фролов
️️️️
Е. Синица
62'
Замена
А. Рыченков
️️️️
А. Фомичев
Желтая карточка
Г. Подковыров
51'
ГОЛ! 3:0!
К. Титов
49'
ГОЛ! 2:0!
Е. Фролов
38'
Желтая карточка
А. Овчинников
18'
ГОЛ! 1:0!
Е. Костин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
21
Евгений Костин
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
Главный тренер
Олег Гарин
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
25
Александр Асташов
ЦЗ
18
Андрей Карасев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Александр Ульянчев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
4
Евгений Барбашин
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
17
Денис Фролов
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
2-5-3
16
Кобзев
2
Титов
22
Кожемякин
13
Еремеев
29
Фролов
21
Костин
5
Викторов
14
Подковыров
10
Овчинников
24
Большаков
9
Ахвледиани
3-3-2-1
90
Мухин
35
Синица
23
Томилин
9
Фомичев
99
Гаврилов
9
Имуллин
21
Ефременко
7
Бондарев
4
Акопян
20
Пикатов
24
Большаков
25
Асташов
25
Асташов
24
Большаков
13
Еремеев
3
Ульянчев
3
Ульянчев
13
Еремеев
9
Ахвледиани
18
Карасев
18
Карасев
9
Ахвледиани
21
Костин
24
Гоцук
24
Гоцук
21
Костин
10
Овчинников
7
Иванников
7
Иванников
10
Овчинников
4
Акопян
5
Бондаренко
5
Бондаренко
4
Акопян
9
Имуллин
12
Авраменко
12
Авраменко
9
Имуллин
20
Пикатов
2
Семин
2
Семин
20
Пикатов
35
Синица
17
Фролов
17
Фролов
35
Синица
9
Фомичев
20
Рыченков
20
Рыченков
9
Фомичев
Остались в запасе
Металлург Л
Динамо Бр
4
Евгений Барбашин
ЦФ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
4
Евгений Барбашин
ЦФ
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Металлург Л - Динамо Бр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Металлург
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