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Динамо Бр - Металлург Л
Динамо Бр - Металлург Л: обзор матча 07 августа 2015
Динамо Бр
07.08.2015, пятница, 18:30
Россия. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Металлург Л
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Бр - Металлург Л
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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08.11.2026
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Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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