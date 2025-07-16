Игроки «Спартака» и ЦСКА перешли в клуб Второй лиги

Воспитанник «Спартака» Антон Рощин перешел в «Ленинградец» на правах аренды до окончания сезона-2025/26.
Также клуб из Ленинградской области сообщил об аренде нападающего ЦСКА Максима Сидельникова. Он тоже будет играть за команду из группы «Золото» дивизиона А Второй лиги до конца сезона-2025/26.
- Последний год 20-летний Рощин играл на правах аренды в липецком «Металлурге». За это время он провел за команду 30 матчей, забил 8 голов. Права на футболиста принадлежат «Спартаку», хавбек провел за основной состав красно-белых 1 матч в 2024 году.
- 20-летний Сидельников до прошлого года играл за юношеские команды ЦСКА, а в 2025-м провел полгода на правах аренды в «Велесе», за который сыграл 11 матчей.
Источник: официальный сайт «Ленинградца»