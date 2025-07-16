Игроки «Спартака» и ЦСКА перешли в клуб Второй лиги

Воспитанник «Спартака» Антон Рощин перешел в «Ленинградец» на правах аренды до окончания сезона-2025/26.

Также клуб из Ленинградской области сообщил об аренде нападающего ЦСКА Максима Сидельникова. Он тоже будет играть за команду из группы «Золото» дивизиона А Второй лиги до конца сезона-2025/26.