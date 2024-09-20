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    • «Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

    «Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

    Матч 10-го тура Второй лиги А между «Металлургом Липецк» и «Машуком-КМВ» состоится на стадионе «Металлург». Обе команды подходят к этому матчу с разными показателями: «Металлург Липецк» находится на последней строчке таблицы и не может победить на протяжении 9 матчей, в то время как «Машук-КМВ» занимает 5-е место с 14 очками, несмотря на свои проблемы в обороне.

    Анализ команды «Металлург Липецк»

    Под руководством Дмитрия Бугакова «Металлург Липецк» переживает сложные времена, не выигрывая в 9 последних матчах. Оборона команды выглядит нестабильной: 9 пропущенных голов за последние 5 матчей. Также у команды проблемы с реализацией голевых моментов, забив всего 4 гола за этот период.

    Последние 5 матчей:

    • Иртыш 1:1 «Металлург Липецк»

    • «Металлург Липецк» 1:2 Родина-2

    • Динамо Брянск 3:0 «Металлург Липецк»

    • «Металлург Липецк» 1:2 Зенит Пенза (Кубок)

    • «Металлург Липецк» 1:1 Химик

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Пропускает в 9 последних матчах.

    Анализ команды «Машук-КМВ»

    Команда Артура Садирова находится в лучшей форме, несмотря на пропуски в последних играх. «Машук-КМВ» занимает 5-е место в таблице и показывает относительно стабильную игру в атаке, забив в 7 из 9 последних матчей. Однако команда также часто пропускает, что может стать слабым местом в этом матче.

    Последние 5 матчей:

    • «Машук-КМВ» 2:1 Химик

    • Торпедо Миасс 1:0 «Машук-КМВ»

    • «Машук-КМВ» 1:0 Динамо Ставрополь (Кубок)

    • «Машук-КМВ» 1:3 Волга Ульяновск

    • Родина-2 1:1 «Машук-КМВ»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Забивает в 7 из 9 последних матчей.

    Тактический разбор

    «Металлург Липецк» старается исправить свою неудачную серию, но с такой нестабильной обороной у команды мало шансов на победу в этом матче. В свою очередь, «Машук-КМВ» может воспользоваться проблемами соперника, особенно учитывая их способность забивать в большинстве матчей.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Металлурга Липецк»: 3.20

    • Ничья: 2.90

    • Победа «Машука-КМВ»: 2.20

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Оборона обеих команд имеет свои слабые стороны, что повышает вероятность голов с обеих сторон.

    • Умеренная ставка: Победа «Машука-КМВ» (2.20). Гости демонстрируют лучшую форму и имеют преимущество по личным встречам.

    • Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). Учитывая слабую оборону обеих команд, вероятен результативный матч.

    Рекомендация: Победа «Машука-КМВ» за коэффициент 2.20.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 15:45
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