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  • Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2

Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2

3 июля 2022, 09:13

Бывший полузащитник сборной России Максим Григорьев продолжит карьеру в липецком «Металлурге». Информацию подтвердил главный тренер команды Сергей Первушин.

– На игре сегодня присутствовал экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Максим Григорьев. Рассчитываете на его помощь?

– Да. Думаю, Максим поможет нашей команде. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся удачно. Григорьеву надо набрать форму, и этот большой мастер ещe порадует липецких болельщиков.

  • Последним клубом Григорьева был ростовский СКА рэпера Басты.
  • «Металлург» по итогам прошлого сезона вылетел из ФНЛ.
  • На счету Григорьева 4 матча за сборную.

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Источник: «Чемпионат48»
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 Спартак Россия Металлург Л Григорьев Максим
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