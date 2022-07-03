Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2

Бывший полузащитник сборной России Максим Григорьев продолжит карьеру в липецком «Металлурге». Информацию подтвердил главный тренер команды Сергей Первушин.

– На игре сегодня присутствовал экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Максим Григорьев. Рассчитываете на его помощь?

– Да. Думаю, Максим поможет нашей команде. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся удачно. Григорьеву надо набрать форму, и этот большой мастер ещe порадует липецких болельщиков.