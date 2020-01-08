Экс-игрок сборной России Григорьев перешел в «Факел». Команда идет последней в ФНЛ

«Факел» объявил о переходе полузащитника Максима Григорьева.
29-летний футболист перешел в воронежский клуб из «Авангарда» на правах свободного агента.
Детали контракта между сторонами пока не разглашаются.
- Григорьев – воспитанник «Спартака».
- Хавбек известен по выступлениям за «Ростов», «Локомотив», «Оренбург», «Урал» и «Балтику».
- За сборную России сыграл четыре матча, результативными действиями не отличался.
- «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25 туров.
Источник: Официальный сайт «Факела»