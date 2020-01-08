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  • Экс-игрок сборной России Григорьев перешел в «Факел». Команда идет последней в ФНЛ

Экс-игрок сборной России Григорьев перешел в «Факел». Команда идет последней в ФНЛ

8 января 2020, 01:41
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«Факел» объявил о переходе полузащитника Максима Григорьева.

29-летний футболист перешел в воронежский клуб из «Авангарда» на правах свободного агента.

Детали контракта между сторонами пока не разглашаются.

Источник: Официальный сайт «Факела»
Россия. ФНЛ Факел Авангард Григорьев Максим
Комментарии (1)
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Hektor 84
1578470200
4 матча в сборной. Скорее всего не в основе и не в официальных играх. И его называют экс игрок сборной?
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