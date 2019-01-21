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    Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Григорьев близок к трансферу в «Авангард». Куряне могут прекратить существование

    Полузащитник «Балтики» Максим Григорьев близок к трансферу в курский «Авангард». Он пополнит курян на правах свободного агента.

    Ранее сообщалось, что клуб из Курска может прекратить существование по финансовым причинам. В таблице ФНЛ «Авангард» идет в четырех очках от зоны прямого выхода в РПЛ.

    • Григорьеву 28 лет.
    • В течение карьеры больше всего матчей игрок провел за «Локомотив» (2012-2016 годы, 38 встреч в РПЛ, два гола).
    • На счету Григорьева четыре матча за сборную России.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2019 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 15:30

      Хороший был игрок ,совсем растворился в ФНЛ.

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