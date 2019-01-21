Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Григорьев близок к трансферу в «Авангард». Куряне могут прекратить существование

Хороший был игрок ,совсем растворился в ФНЛ.
Полузащитник «Балтики» Максим Григорьев близок к трансферу в курский «Авангард». Он пополнит курян на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что клуб из Курска может прекратить существование по финансовым причинам. В таблице ФНЛ «Авангард» идет в четырех очках от зоны прямого выхода в РПЛ.
- Григорьеву 28 лет.
- В течение карьеры больше всего матчей игрок провел за «Локомотив» (2012-2016 годы, 38 встреч в РПЛ, два гола).
- На счету Григорьева четыре матча за сборную России.