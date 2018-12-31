«Авангард» может прекратить существование. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка России

Курский «Авангард» может не доиграть текущий сезон, сообщает Sport24 со ссылкой на «ГТРК Курск».

По сведениям источника, клуб должен игрокам свыше 100 миллионов рублей призовых за выступление в текущем сезоне и сезоне-2017/18, когда команда вышла в финал Кубка России.

В настоящее время футболисты не вышли из отпуска. Подготовка команды ко второй части сезона может сорваться.

Независимая аудиторская компания уже начала проверку финансовой отчетности клуба.

После первой части сезона-2018/19 «Авангард» идет третьим в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 42 очка.

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