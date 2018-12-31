«Авангард» может прекратить существование. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка России

Нахрена соваться в ФНЛ или в РПЛ заочно зная, что денег нет и тупа просто так кормить горе футболистов от которых никогда толку не будет и никто не заиграет за сборную
Курский «Авангард» может не доиграть текущий сезон, сообщает Sport24 со ссылкой на «ГТРК Курск».
По сведениям источника, клуб должен игрокам свыше 100 миллионов рублей призовых за выступление в текущем сезоне и сезоне-2017/18, когда команда вышла в финал Кубка России.
В настоящее время футболисты не вышли из отпуска. Подготовка команды ко второй части сезона может сорваться.
- Независимая аудиторская компания уже начала проверку финансовой отчетности клуба.
- После первой части сезона-2018/19 «Авангард» идет третьим в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 42 очка.
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