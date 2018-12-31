Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    «Авангард» может прекратить существование. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка России

    Курский «Авангард» может не доиграть текущий сезон, сообщает Sport24 со ссылкой на «ГТРК Курск».

    По сведениям источника, клуб должен игрокам свыше 100 миллионов рублей призовых за выступление в текущем сезоне и сезоне-2017/18, когда команда вышла в финал Кубка России.

    В настоящее время футболисты не вышли из отпуска. Подготовка команды ко второй части сезона может сорваться.

    • Независимая аудиторская компания уже начала проверку финансовой отчетности клуба.
    • После первой части сезона-2018/19 «Авангард» идет третьим в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 42 очка.

    Защитник курского «Авангарда» Гоцук: «Клуб не нужен новому губернатору и может исчезнуть»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3149

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Нахрена соваться в ФНЛ или в РПЛ заочно зная, что денег нет и тупа просто так кормить горе футболистов от которых никогда толку не будет и никто не заиграет за сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1198

      BlackMurder 5 минут назад

      Ааа это на этот клуб, Волгоград собрал полный стадион людей халявщиков не знающих какие клубы играют?))) я благополучно пропил в этот день

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9056

      sssrspartak 18 минут назад

      на вроде того футбол в россии загибается?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +553

      edw7777 > sssrspartak 12 минут назад

      Разве только футбол?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1715

      lordmrv 19 минут назад

      Так скоро с двумя лигами останемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45797

      Рубик Докоян 24 минуты назад

      Какая-то карма у финалистов прошлогоднего Кубка. Регионы ужимаются, средств в бюджете нет, чтобы содержать футбольную команду и выделять на это сотни миллионов бюджетных денег.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru