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    Защитник курского «Авангарда» Гоцук: «Клуб не нужен новому губернатору и может исчезнуть»

    Защитник курского «Авангарда» Кирилл Гоцук рассказал о финансовых проблемах команды.

    – Да, это уже крик души. Терпение лопнуло как у игроков, так, думаю, и у руководства. В Курской области новый губернатор – получается, команда «Авангард» ему не очень и нужна. Поэтому у клуба возникли большие финансовые трудности. Зарплата не платится уже больше четырех месяцев, а премиальные должны за весь сезон. Есть даже долги еще за прошлый, когда «Авангард» стал финалистом Кубка России.

    – По инсайдерской информации, «Авангард» может исчезнуть, ситуация отличается от «Томи».

    – Я тоже думаю, что «Авангард» может исчезнуть. По нашей информации, в этом году на футбол не выделены бюджетные деньги. Как клубу существовать? Надеюсь, что хотя бы через прессу нас услышат. И помогут.

    • На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице первенства ФНЛ.
    • Клуб основан в 1958 году. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России.

    Источник: Sportbox.ru

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