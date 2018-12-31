Защитник курского «Авангарда» Гоцук: «Клуб не нужен новому губернатору и может исчезнуть»

Защитник курского «Авангарда» Кирилл Гоцук рассказал о финансовых проблемах команды.

– Да, это уже крик души. Терпение лопнуло как у игроков, так, думаю, и у руководства. В Курской области новый губернатор – получается, команда «Авангард» ему не очень и нужна. Поэтому у клуба возникли большие финансовые трудности. Зарплата не платится уже больше четырех месяцев, а премиальные должны за весь сезон. Есть даже долги еще за прошлый, когда «Авангард» стал финалистом Кубка России.

– По инсайдерской информации, «Авангард» может исчезнуть, ситуация отличается от «Томи».

– Я тоже думаю, что «Авангард» может исчезнуть. По нашей информации, в этом году на футбол не выделены бюджетные деньги. Как клубу существовать? Надеюсь, что хотя бы через прессу нас услышат. И помогут.