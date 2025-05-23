Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Металлург Липецк» – «Орел»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 12:25
Металлург Л - Орел
24 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Перейти в онлайн матча
5.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Металлурга»
Сделать ставку

24 мая на стадионе Металлург Липецк пройдет матч 9-го тура Второй лиги Б между «Металлургом Липецк» и «Орлом». Обе команды подходят к встрече с разным настроем: хозяева демонстрируют стабильность и неплохую игру в обороне, тогда как гости испытывают сложности, особенно в защите.

«Металлург Липецк»

«Металлург Липецк» занимает 8-е место, набрав 12 очков после 8 туров. Команда выиграла последний матч со счетом 1:0 у «Динамо Брянск». В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила всего 3, показывая хорошую игру в защите. Лучший бомбардир – Антон Рощин с 5 голами. «Металлург» не проигрывает в 5 последних встречах против «Орла» и не пропускает в этих играх, что добавляет уверенности перед матчем.

«Орел»

«Орел» располагается на 14-м месте с 6 очками после 8 туров. Команда выиграла последний матч 1:0 у «Ротор-2», но в целом испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 2.2 гола за игру в последних 5 матчах и проигрывая 6 из 8 последних встреч. Лучший бомбардир – Гоча Гогричиани с 3 голами. «Орел» проигрывает в 3 последних выездных матчах и не выглядит готовым к серьезному сопротивлению.

Факты о командах:

«Металлург Липецк»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах против «Орла».
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.6 гола.
  • Стабильная оборона и уверенная игра дома.

«Орел»

  • Проигрывает 3 последних гостевых матчах.
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает около 1 гола за игру в среднем.
  • Проблемы с надежностью обороны.

Личные встречи
40% (6)
47% (7)
13% (2)
15
Забитых мячей
13
1
В среднем за матч
0.87
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур
Металлург Л
3 : 0
12.04.2017
Орел
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 9 тур
Орел
0 : 1
17.09.2016
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 20 тур
Металлург Л
0 : 0
23.04.2016
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Орел
0 : 0
07.09.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Металлург Л
1 : 0
23.10.2014
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Орел
0 : 0
25.07.2014
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Орел
3 : 1
13.05.2014
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Металлург Л
2 : 1
19.09.2013
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Орел
1 : 2
26.04.2013
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Металлург Л
2 : 2
27.08.2012
Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 29 тур
Орел
0 : 0
23.10.2011
Металлург Л
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 15 тур
Металлург Л
2 : 2
20.07.2011
Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 3 тур
Орел
0 : 0
02.05.2011
Металлург Л
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 16 тур
Металлург Л
1 : 0
05.08.2010
Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 2 тур
Орел
4 : 0
25.04.2010
Металлург Л
Показать все

Прогноз на матч «Металлург Липецк» – «Орел»

«Металлург Липецк» демонстрирует более стабильную игру, особенно в обороне, и имеет преимущество домашнего поля. «Орел» испытывает серьезные трудности в защите и не может похвастаться надежной игрой на выезде. Вероятно, хозяева сумеют добиться победы в достаточно результативном матче.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Металлурга Липецк».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Металлург Липецк» – коэффициент 5.20
  • Победа «Металлург Липецк» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

5.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Металлурга»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Орел Металлург Л
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 