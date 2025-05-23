24 мая на стадионе Металлург Липецк пройдет матч 9-го тура Второй лиги Б между «Металлургом Липецк» и «Орлом». Обе команды подходят к встрече с разным настроем: хозяева демонстрируют стабильность и неплохую игру в обороне, тогда как гости испытывают сложности, особенно в защите.
«Металлург Липецк»
«Металлург Липецк» занимает 8-е место, набрав 12 очков после 8 туров. Команда выиграла последний матч со счетом 1:0 у «Динамо Брянск». В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила всего 3, показывая хорошую игру в защите. Лучший бомбардир – Антон Рощин с 5 голами. «Металлург» не проигрывает в 5 последних встречах против «Орла» и не пропускает в этих играх, что добавляет уверенности перед матчем.
«Орел»
«Орел» располагается на 14-м месте с 6 очками после 8 туров. Команда выиграла последний матч 1:0 у «Ротор-2», но в целом испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 2.2 гола за игру в последних 5 матчах и проигрывая 6 из 8 последних встреч. Лучший бомбардир – Гоча Гогричиани с 3 голами. «Орел» проигрывает в 3 последних выездных матчах и не выглядит готовым к серьезному сопротивлению.
Факты о командах:
«Металлург Липецк»
- Не проигрывает в 5 последних матчах против «Орла».
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.6 гола.
- Стабильная оборона и уверенная игра дома.
«Орел»
- Проигрывает 3 последних гостевых матчах.
- Пропускает в среднем 2.2 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает около 1 гола за игру в среднем.
- Проблемы с надежностью обороны.
Прогноз на матч «Металлург Липецк» – «Орел»
«Металлург Липецк» демонстрирует более стабильную игру, особенно в обороне, и имеет преимущество домашнего поля. «Орел» испытывает серьезные трудности в защите и не может похвастаться надежной игрой на выезде. Вероятно, хозяева сумеют добиться победы в достаточно результативном матче.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Металлурга Липецк».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Металлург Липецк» – коэффициент 5.20
- Победа «Металлург Липецк» – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85