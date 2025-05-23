24 мая на стадионе Металлург Липецк пройдет матч 9-го тура Второй лиги Б между «Металлургом Липецк» и «Орлом». Обе команды подходят к встрече с разным настроем: хозяева демонстрируют стабильность и неплохую игру в обороне, тогда как гости испытывают сложности, особенно в защите.

«Металлург Липецк»

«Металлург Липецк» занимает 8-е место, набрав 12 очков после 8 туров. Команда выиграла последний матч со счетом 1:0 у «Динамо Брянск». В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила всего 3, показывая хорошую игру в защите. Лучший бомбардир – Антон Рощин с 5 голами. «Металлург» не проигрывает в 5 последних встречах против «Орла» и не пропускает в этих играх, что добавляет уверенности перед матчем.

«Орел»

«Орел» располагается на 14-м месте с 6 очками после 8 туров. Команда выиграла последний матч 1:0 у «Ротор-2», но в целом испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 2.2 гола за игру в последних 5 матчах и проигрывая 6 из 8 последних встреч. Лучший бомбардир – Гоча Гогричиани с 3 голами. «Орел» проигрывает в 3 последних выездных матчах и не выглядит готовым к серьезному сопротивлению.

Факты о командах:

«Металлург Липецк»

Не проигрывает в 5 последних матчах против «Орла».

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.6 гола.

Стабильная оборона и уверенная игра дома.

«Орел»

Проигрывает 3 последних гостевых матчах.

Пропускает в среднем 2.2 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает около 1 гола за игру в среднем.

Проблемы с надежностью обороны.

Личные встречи 40% (6) 47% (7) 13% (2) 15 Забитых мячей 13 1 В среднем за матч 0.87 3:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур Металлург Л 3 : 0 Орел Россия. ПФЛ. Зона Центр, 9 тур Орел 0 : 1 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 20 тур Металлург Л 0 : 0 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур Орел 0 : 0 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур Металлург Л 1 : 0 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур Орел 0 : 0 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур Орел 3 : 1 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур Металлург Л 2 : 1 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур Орел 1 : 2 Металлург Л Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур Металлург Л 2 : 2 Орел Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 29 тур Орел 0 : 0 Металлург Л Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 15 тур Металлург Л 2 : 2 Орел Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 3 тур Орел 0 : 0 Металлург Л Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 16 тур Металлург Л 1 : 0 Орел Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 2 тур Орел 4 : 0 Металлург Л

Прогноз на матч «Металлург Липецк» – «Орел»

«Металлург Липецк» демонстрирует более стабильную игру, особенно в обороне, и имеет преимущество домашнего поля. «Орел» испытывает серьезные трудности в защите и не может похвастаться надежной игрой на выезде. Вероятно, хозяева сумеют добиться победы в достаточно результативном матче.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Металлурга Липецк».

Рекомендованные ставки: