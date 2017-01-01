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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Металлург Л
Результаты
€ 75 тыс
Металлург Л - результаты матчей
Липецк
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Металлург
Сайт:
http://fcmetallurg-lp.ru/
Тренер:
Сергей Хрипунков
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Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2024
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. Осень 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023
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Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010
Россия. Первый дивизион. 2009
12.09 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
Металлург Л
05.09 | 15:00
Металлург Л
0 : 1
Шумбрат
29.08 | 18:00
Спартак Т
3 : 1
Металлург Л
22.08 | 15:00
Металлург Л
2 : 1
Авангард
15.08 | 15:00
Волна
3 : 2
Металлург Л
08.08 | 15:00
Металлург Л
0 : 0
Рязань
01.08 | 19:00
Ротор-2
0 : 3
Металлург Л
25.07 | 15:00
Квант
2 : 2
Металлург Л
04.07 | 18:00
Орел
0 : 2
Металлург Л
27.06 | 16:00
Металлург Л
3 : 2
Родина-М
20.06 | 16:00
Сатурн
1 : 0
Металлург Л
13.06 | 16:00
Зенит
2 : 3
Металлург Л
06.06 | 16:00
Металлург Л
3 : 1
Арсенал-2
30.05 | 13:00
Строгино
2 : 2
Металлург Л
23.05 | 17:00
Металлург Л
4 : 0
СКА-Хабаровск-2
20.05 | 14:00
Авангард
1 : 1
Металлург Л
16.05 | 13:00
Шумбрат
2 : 5
Металлург Л
08.05 | 18:00
Металлург Л
0 : 1
Спартак Т
25.04 | 14:00
Металлург Л
2 : 1
Волна
18.04 | 16:00
Рязань
2 : 1
Металлург Л
11.04 | 14:00
Металлург Л
2 : 1
Ротор-2
05.04 | 15:00
Металлург Л
2 : 0
Квант
28.03 | 18:00
Металлург Л
1 : 1
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