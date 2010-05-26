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Вторая Лига Б группа 3
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Металлург Л
Новости
€ 75 тыс
Металлург Л - новости команды
Липецк
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Металлург
Сайт:
http://fcmetallurg-lp.ru/
Тренер:
Сергей Хрипунков
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Трансляция
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Фото
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
Фото
Экс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Умер экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Шамрин – ему было 56 лет
17 января
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Фото
Игроки «Спартака» и ЦСКА перешли в клуб Второй лиги
2025.07.16 13:30
1
Прогноз на точный счет матча «Родина-М» – «Металлург Липецк»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:17
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
1
Прогноз на точный счет матча «Металлург Липецк» – «Орел»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:50
У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор
2025.05.16 13:39
1
Прогноз на точный счет матча «Металлург Липецк» – «Динамо Брянск»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:58
«Металлург Липецк» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.26 11:08
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
2024.11.17 19:59
1
«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
2024.09.28 19:41
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:45
«Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября
2024.09.12 12:21
Максим Ромащенко возглавил клуб Второй лиги
2024.05.21 13:39
1
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
2022.08.30 16:40
1
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
2022.07.20 11:34
2
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
2022.07.17 00:30
1
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
2022.07.03 09:13
«Крылья Советов» просмотрят Арустамяна
2022.05.28 00:34
3
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
«КАМАЗ», «Ротор», «Металлург», «Текстильщик» вылетели из ФНЛ
2022.05.21 18:14
1
Фото
Фанаты «Факела» устроили самый массовый выезд за 75-летнюю историю клуба
2022.05.16 01:18
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