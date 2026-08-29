Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, как проходит отбор потенциальных новичков.

По его словам, клуб ориентируется на два требования – российское гражданство и соответствие уровня футболиста его стоимости.

– Когда обсуждаете с руководством клуба усиление состава, вы понимаете, можно ли использовать деньги, которые полагаются «Локомотиву» за Воробьева, Батракова и Карпукаса, на новые приобретения? Руководство не говорило, что часть средств может уйти на погашение финансовых обязательств, оставшихся, по слухам, со времен немецкого менеджмента?

– Я не уполномочен и некомпетентен комментировать финансовые вопросы. В любом случае это решают акционеры, клуб.

У нас самое главное то, что клуб уже давно обозначил позицию: «Локомотив» придерживается российского костяка, российской команды. И будет в этом направлении работать в соотношении «цена-качество».

Поэтому, если у нас появится футболист, который нас усилит, и его цена будет приемлемой, мы, конечно, будем в нем заинтересованы.

Необязательно сейчас спускать все деньги непонятно на кого и непонятно для чего. Нам надо правильно и аккуратно подойти к комплектованию.

– Готовы к тому, что, возможно, придется минимум до зимы работать с нынешним составом и пытаться выжимать из него максимум?

– Давайте смотреть по факту. Будем наблюдать и потом уже поговорим об этом.