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  • Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»

Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»

29 августа, 10:40
4

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, как проходит отбор потенциальных новичков.

По его словам, клуб ориентируется на два требования – российское гражданство и соответствие уровня футболиста его стоимости.

– Когда обсуждаете с руководством клуба усиление состава, вы понимаете, можно ли использовать деньги, которые полагаются «Локомотиву» за Воробьева, Батракова и Карпукаса, на новые приобретения? Руководство не говорило, что часть средств может уйти на погашение финансовых обязательств, оставшихся, по слухам, со времен немецкого менеджмента?

– Я не уполномочен и некомпетентен комментировать финансовые вопросы. В любом случае это решают акционеры, клуб.

У нас самое главное то, что клуб уже давно обозначил позицию: «Локомотив» придерживается российского костяка, российской команды. И будет в этом направлении работать в соотношении «цена-качество».

Поэтому, если у нас появится футболист, который нас усилит, и его цена будет приемлемой, мы, конечно, будем в нем заинтересованы.

Необязательно сейчас спускать все деньги непонятно на кого и непонятно для чего. Нам надо правильно и аккуратно подойти к комплектованию.

– Готовы к тому, что, возможно, придется минимум до зимы работать с нынешним составом и пытаться выжимать из него максимум?

– Давайте смотреть по факту. Будем наблюдать и потом уже поговорим об этом.

  • «Локо» по итогам 5 туров РПЛ оказался в зоне стыков – на 14-м месте.
  • Этим летом железнодорожники продали игроков на 37,5 млн евро, а купили – на 2,25 млн.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1787990246
Необязательно сейчас спускать все деньги непонятно на кого и непонятно для чего (с) навеяло: Часть денег потратил на женщин, часть на водку, а часть попросту глупо.
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Цугундeр
1787991427
) Понятненько.. "– Я не уполномочен и некомпетентен.") Т.е. на "Михал Михалыча" Мы уже не в претендентах. "Мишка, Мишка где твоя улыбка?"
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nikitkponamare
1787991723
Комментарий скрыт модератором
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SLADE2019
1787991724
Нет ни одного тренера в РПЛ, который бы сказал, что наша задача опираться на легионеров. Все поголовно за российский костяк. На деле же, как только бабульки появляются, так все за рубеж смотрят. Ну да ладно, Локомотиву удачи. Не от хорошей жизни весь ликвид реализовали.
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