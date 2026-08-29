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  • Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»

Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»

29 августа, 12:25
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил против перехода Андрея Мостового из «Зенита» в «Локомотив».

  • В новом сезоне полузащитник поучаствовал лишь в 3 матчах, суммарно проведя на поле 80 минут.
  • Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
  • Сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина».

– Мостовому нельзя ни в коем случае в эту петлю лезть. Потому что он привык к комфортным условиям.

– Сидеть на скамейке? Это какие комфортные?

– 19 миллионов [рублей в месяц].

– Зарплата, да, неплохая.

– Плюс он выиграл всe что можно. Ну, нафиг ему туда лезть и убиваться. Ни в коем случае ему этого делать нельзя.

– Ну, он к 30 годам подбирается, и играть-то хочется.

– Тем более. Кайфа нет играть так, где ты борешься за выживание. Единственный оптимальный вариант для него – это «Динамо».

Потому что в «Спартак» и «Краснодар» «Зенит» просто не отдаст. Это конкуренты, как они считают.

Если в «Динамо» уйдeт, то вот там он будет кайф настоящий получать.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Мостовой Андрей Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Император Бомжей
1787996012
Да Локомотив и не сможет такую зарплату платить ему.. Его во первых никто не звал в Локо, во вторых денег нет! В Спартаке его особо не ждут, особенно после того, как он на трибуне зажег! ЦСКА тоже платить столько не может Краснодару он не нужен! Динамо середняк РПЛ, так что тоже, че туда идти не понятно.. Это замкнутый круг для любого игрока Зенита!! Никто в России столько платить не может игроку в месяц, ну кроме Спартака, но там двери закрыты. Поэтому ХЗ че он будет делать, пока не понятно.
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...уефан
1787999088
...Был временами он хорош, но только временами. Андрюха нам совсем не гож, воспитывайте сами...
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САДЫЧОК
1787999909
Мостовому нужно в ЦСКА! Вместо никакущего Облякова.
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ПалкоВводецъ007
1788000056
Играл бы нормально, а не косячил и не сидел бы на скамейке. Гыгыгы
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Красногвардейчик
1788003219
Хахахаха....вот чему Бубнов учит?
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boris63
1788010304
Сейчас и Армейцам пригодился бы и играл, но видимо деньги лучше греют.
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