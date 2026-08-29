Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил против перехода Андрея Мостового из «Зенита» в «Локомотив».

В новом сезоне полузащитник поучаствовал лишь в 3 матчах, суммарно проведя на поле 80 минут.

Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина».

– Мостовому нельзя ни в коем случае в эту петлю лезть. Потому что он привык к комфортным условиям.

– Сидеть на скамейке? Это какие комфортные?

– 19 миллионов [рублей в месяц].

– Зарплата, да, неплохая.

– Плюс он выиграл всe что можно. Ну, нафиг ему туда лезть и убиваться. Ни в коем случае ему этого делать нельзя.

– Ну, он к 30 годам подбирается, и играть-то хочется.

– Тем более. Кайфа нет играть так, где ты борешься за выживание. Единственный оптимальный вариант для него – это «Динамо».

Потому что в «Спартак» и «Краснодар» «Зенит» просто не отдаст. Это конкуренты, как они считают.

Если в «Динамо» уйдeт, то вот там он будет кайф настоящий получать.