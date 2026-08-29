Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба

Андрей Аршавин высоко отозвался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

«По-новому раскрылся Никита Кривцов, действующий порой разнообразнее и непредсказуемее Эдуарда [Сперцяна].

Он творит на поле вещи, которых от него совсем не ждешь. Его вообще можно назвать футболистом без слабых мест.

Вспомните, как в предыдущем сезоне Мурад Мусаев использовал Никиту на фланге атаки, и там он смотрелся весьма неплохо. Он приносит пользу на любой позиции», – сказал Аршавин.