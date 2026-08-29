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Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба

29 августа, 11:50
1

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка ответил на вопросы о проблемах клуба.

  • Ростовчане набрали 5 очков в 5 турах РПЛ и занимают 11-е место в таблице лиги.
  • Клубу заблокировали счета из-за неуплаты налогов.
  • В связи с долгами по зарплате «Ростов» наказан трансферным баном.

– Что из увиденного после прихода в «Ростов» вас больше всего удивило или расстроило?

– Прежде всего – отсутствие прозрачности и эффективности. Львиная часть бюджета уходит сейчас на зарплаты, агентские вознаграждения и налоги, при этом клуб жил не по средствам.

Только штат сотрудников насчитывает около четырехсот человек, но вклад многих из них, скажем так, неочевиден. Понятно, что в таком формате ни о каком развитии говорить не приходится.

Мы сразу запустили полный независимый профессиональный аудит – финансовый, спортивный, юридический. Это необходимая база для любых дальнейших шагов. Параллельно начали разбираться с долгами: часть задолженности по зарплате перед футболистами, тренерами и сотрудниками удалось закрыть, мы рассчитались за май и июнь.

Но остаются сложности с ранее возникшими у клуба налоговыми обязательствами и долгами. На август пришелся пик выплат, и счета оказались заблокированы. Но это не из ряда вон выходящая ситуация в российском футболе.

Можно кричать: «Кошмар, кошмар». А можно видеть четкие пути решения. Никакой катастрофы здесь нет. Клуб живет, футболисты выезжают на матчи, активно проходят встречи с потенциальными партнерами и спонсорами.

– Какова общая сумма задолженности? Когда разблокируют счета? Есть ли риск новых санкций?

– Называть точные цифры сейчас было бы преждевременно. Именно для этого мы и проводим полный финансовый аудит: нужно не просто зафиксировать сумму, а понять природу каждого долга и обоснованность обязательств.

Мы уже закрыли значительную часть задолженности по заработной плате, но остаются вопросы, доставшиеся от прежнего руководства, включая налоговые обязательства.

Что касается разблокировки счетов – работа в этом направлении ведется, но точную дату назвать не могу. Мы делаем все, чтобы минимизировать риски новых санкций: своевременно гасим первоочередные обязательства и держим ситуацию под контролем.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (1)
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MaxRnD
1788008217
Профессиональное жульё с помощью админресурса отжало клуб, надеясь, что там будет Клондайк, где вместо золота можно получать доходы от продажи футболистов, но внезапно оказалось там работать надо, да ещё и з/п футболистам платить ?
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