Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка ответил на вопросы о проблемах клуба.
- Ростовчане набрали 5 очков в 5 турах РПЛ и занимают 11-е место в таблице лиги.
- Клубу заблокировали счета из-за неуплаты налогов.
- В связи с долгами по зарплате «Ростов» наказан трансферным баном.
– Что из увиденного после прихода в «Ростов» вас больше всего удивило или расстроило?
– Прежде всего – отсутствие прозрачности и эффективности. Львиная часть бюджета уходит сейчас на зарплаты, агентские вознаграждения и налоги, при этом клуб жил не по средствам.
Только штат сотрудников насчитывает около четырехсот человек, но вклад многих из них, скажем так, неочевиден. Понятно, что в таком формате ни о каком развитии говорить не приходится.
Мы сразу запустили полный независимый профессиональный аудит – финансовый, спортивный, юридический. Это необходимая база для любых дальнейших шагов. Параллельно начали разбираться с долгами: часть задолженности по зарплате перед футболистами, тренерами и сотрудниками удалось закрыть, мы рассчитались за май и июнь.
Но остаются сложности с ранее возникшими у клуба налоговыми обязательствами и долгами. На август пришелся пик выплат, и счета оказались заблокированы. Но это не из ряда вон выходящая ситуация в российском футболе.
Можно кричать: «Кошмар, кошмар». А можно видеть четкие пути решения. Никакой катастрофы здесь нет. Клуб живет, футболисты выезжают на матчи, активно проходят встречи с потенциальными партнерами и спонсорами.
– Какова общая сумма задолженности? Когда разблокируют счета? Есть ли риск новых санкций?
– Называть точные цифры сейчас было бы преждевременно. Именно для этого мы и проводим полный финансовый аудит: нужно не просто зафиксировать сумму, а понять природу каждого долга и обоснованность обязательств.
Мы уже закрыли значительную часть задолженности по заработной плате, но остаются вопросы, доставшиеся от прежнего руководства, включая налоговые обязательства.
Что касается разблокировки счетов – работа в этом направлении ведется, но точную дату назвать не могу. Мы делаем все, чтобы минимизировать риски новых санкций: своевременно гасим первоочередные обязательства и держим ситуацию под контролем.