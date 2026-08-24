Клубу РПЛ заблокировали счета из-за неуплаты налогов

Стало известно о новых проблемах «Ростова».
Из-за неуплаты налогов на сумму около 80 миллионов рублей клубу заблокировали счета.
Деятельность «Ростова» оказалась парализована. Возможны трудности с выездом на гостевые матчи.
«До Краснодара еще кое-как доползут, затем дома играть в FONBET Кубке России с ЦСКА и в РПЛ с «Факелом». Но после будет дорогая поездка в Москву к «Спартаку». И не факт, что найдется много желающих в долг доставить, поселить, накормить и отвезти назад бедных ростовчан», – сообщил источник.
- «Ростов» набрал 5 очков в 5 турах РПЛ и занимает 11-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что в клубе не платят зарплату с мая.
- Президент РПЛ подтверждал наличие финансовых проблем у ростовчан.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова