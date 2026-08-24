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Клубу РПЛ заблокировали счета из-за неуплаты налогов

24 августа, 21:18
16

Стало известно о новых проблемах «Ростова».

Из-за неуплаты налогов на сумму около 80 миллионов рублей клубу заблокировали счета.

Деятельность «Ростова» оказалась парализована. Возможны трудности с выездом на гостевые матчи.

«До Краснодара еще кое-как доползут, затем дома играть в FONBET Кубке России с ЦСКА и в РПЛ с «Факелом». Но после будет дорогая поездка в Москву к «Спартаку». И не факт, что найдется много желающих в долг доставить, поселить, накормить и отвезти назад бедных ростовчан», – сообщил источник.

  • «Ростов» набрал 5 очков в 5 турах РПЛ и занимает 11-е место в таблице лиги.
  • Сообщалось, что в клубе не платят зарплату с мая.
  • Президент РПЛ подтверждал наличие финансовых проблем у ростовчан.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (16)
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БАЗАРА НЕТ
1787596821
Какой позор!! Спартак жирует, судей печеньками снабжают, тренеров меняют каждую неделю с неустойкой, агентов укормили до нельзя, а тут . где справедливость
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Play
1787597601
По Карпову, Ростов ещё в прошлом году снялся с чемпионата и прекратил существование.
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mutabor0992
1787598260
Эстонец ушел...Пришел хитросделаный грек иВан.И усе.Карачун!Добро пожаловать в фнл.
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ySS
1787601779
Источник, конечно, весьма значительный) Рановато ростовский футбол топить
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Алим Терек
1787605539
Ростов богатый город,выручит свой одноименный клуб.
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crf57
1787672306
Грек САВВИДИ все свои миллиарды заработал в РОСТОВЕ, а клуб купил греческий - ПАОК, НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ !!! Тьфу! Противно!
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