Клубу РПЛ заблокировали счета из-за неуплаты налогов

Стало известно о новых проблемах «Ростова».

Из-за неуплаты налогов на сумму около 80 миллионов рублей клубу заблокировали счета.

Деятельность «Ростова» оказалась парализована. Возможны трудности с выездом на гостевые матчи.

«До Краснодара еще кое-как доползут, затем дома играть в FONBET Кубке России с ЦСКА и в РПЛ с «Факелом». Но после будет дорогая поездка в Москву к «Спартаку». И не факт, что найдется много желающих в долг доставить, поселить, накормить и отвезти назад бедных ростовчан», – сообщил источник.