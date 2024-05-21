Максим Ромащенко возглавил клуб Второй лиги

Липецкий «Металлург» утвердил 47-летнего Максима Ромащено на посту главного тренера команды. Контракт с ним подписан до июня 2025 года с возможностью продления ещe на сезон.

«Металлург» занимает последнее, 10-е место, в группе «Золото» в дивзиионе A Второй лиги. У команды 11 очков после 15 матчей.

Максим Ромащенко известен по выступлениям за сборную Беларуси, игру за «Динамо» и «Химки» в РПЛ.

Как тренер, он работал в системе столичного «Строгино», в последнее время – в московской Футбольной школе молодежи.

Максим Ромащенко – младший брат бывшего главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко.