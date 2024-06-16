«Ротор» вышел в Первую лигу

«Ротор» победил «Новосибирск» со счетом 3:1 в ответном переходном матче дивизиона А Второй лиги. Хет-трик у хозяев сделал Илья Сафронов, у гостей отличился Константин Ерохин.

Первая встреча в Новосибирске закончилась вничью 1:1.

Благодаря этой победе «Ротор» завоевал путевку в Первую лигу на следующий сезон.

Россия. Вторая лига. Дивизион А. Группа «Золото». Ответный переходный матч.

«Ротор» (Волгоград) – «Новосибирск» – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сафронов, 5; 1:1 – Ерохин, 11; 2:1 – Сафронов, 31; 3:1 – Сафронов, 90.