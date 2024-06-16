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    «Ротор» вышел в Первую лигу

    «Ротор» победил «Новосибирск» со счетом 3:1 в ответном переходном матче дивизиона А Второй лиги. Хет-трик у хозяев сделал Илья Сафронов, у гостей отличился Константин Ерохин.

    Первая встреча в Новосибирске закончилась вничью 1:1.

    Благодаря этой победе «Ротор» завоевал путевку в Первую лигу на следующий сезон.

    Россия. Вторая лига. Дивизион А. Группа «Золото». Ответный переходный матч.

    «Ротор» (Волгоград) – «Новосибирск» – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сафронов, 5; 1:1 – Ерохин, 11; 2:1 – Сафронов, 31; 3:1 – Сафронов, 90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Боров мясной
    1718560994
    Нпхалявку в первую вышли, пора в РПЛ на следующий год.
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