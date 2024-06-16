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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Ротор - Новосибирск
Ротор - Сибирь: обзор матча 16 июня 2024
Ротор
16.06.2024, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сибирь
5'
И. Сафронов
31'
И. Сафронов
90'
И. Сафронов
11'
К. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ротор - Сибирь
ГОЛ! 3:1!
И. Сафронов
90'
83'
Желтая карточка
М. Караев
Замена
Р. Ахмедханов
️️️️
Р. Гаджимурадов
78'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Агеев
59'
ГОЛ! 2:1!
И. Сафронов
31'
11'
ГОЛ! 1:1!
К. Ерохин
ГОЛ! 1:0!
И. Сафронов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
6
Артем Кузьмин
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
24
Константин Попов
ПВ
10
Никита Рожков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
54
Иван Шмаков
ОП
93
Ризван Ахмедханов
АП
8
Алексей Усанов
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Сибирь
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
54
Вадим Говор
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Александр Конев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-3-1-2-1
57
Аверкиев
35
Прищепа
4
Никитин
5
Шумских
17
Шильников
85
Пяткин
2
Пелих
22
Завезен
7
Сафронов
10
Гаджимурадов
13
Агеев
2-1-3-3-1
35
Киселев
27
Ерохин
49
Караев
18
Шалаев
10
Бамматгереев
6
Кузьмин
21
Макурин
24
Попов
13
Тюрин
70
Бахарев
10
Рожков
10
Гаджимурадов
93
Ахмедханов
93
Ахмедханов
10
Гаджимурадов
13
Агеев
88
Болов
88
Болов
13
Агеев
Остались в запасе
Ротор
Сибирь
13
Никита Чагров
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ОП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
31
Даниил Полянский
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
54
Вадим Говор
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Александр Конев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ОП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Остались в запасе
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
31
Даниил Полянский
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
54
Вадим Говор
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Александр Конев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Ротор - Сибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
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6 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Александр Павлов (Саратов)
Роман Федулеев (Пенза)
Резервный судья:
Ефим Панченко (Волгоград)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Волгоград Арена
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