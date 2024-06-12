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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Новосибирск - Ротор
Сибирь - Ротор: обзор матча 12 июня 2024
Сибирь
12.06.2024, среда, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ротор
79'
Н. Рожков
87'
М. Агеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сибирь - Ротор
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Агеев
83'
Замена
Я. Крашевский
️️️️
И. Сафронов
82'
Желтая карточка
И. Сафронов
ГОЛ! 1:0!
Н. Рожков
79'
65'
Замена
Р. Ахмедханов
️️️️
Р. Гаджимурадов
65'
Замена
М. Агеев
️️️️
Р. Болов
Замена
А. Конев
️️️️
А. Кобялко
63'
Желтая карточка
К. Ерохин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
21
Антон Макурин
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
6
Артем Кузьмин
ЦП
24
Константин Попов
ПВ
10
Никита Рожков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
54
Иван Шмаков
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сибирь
31
Даниил Полянский
ВР
53
Макар Ильюшенок
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
54
Вадим Говор
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Александр Конев
ЦФ
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
93
Ризван Ахмедханов
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
2-1-3-2-2
35
Киселев
49
Караев
27
Ерохин
18
Шалаев
21
Макурин
10
Бамматгереев
6
Кузьмин
13
Тюрин
24
Попов
22
Кобялко
10
Рожков
4-1-1-3-1
57
Аверкиев
2
Пелих
4
Никитин
5
Шумских
35
Прищепа
54
Шмаков
22
Завезен
10
Гаджимурадов
7
Сафронов
9
Камлашев
88
Болов
22
Кобялко
10
Конев
10
Конев
22
Кобялко
7
Сафронов
5
Крашевский
5
Крашевский
7
Сафронов
10
Гаджимурадов
93
Ахмедханов
93
Ахмедханов
10
Гаджимурадов
88
Болов
13
Агеев
13
Агеев
88
Болов
Остались в запасе
Сибирь
Ротор
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
31
Даниил Полянский
ВР
53
Макар Ильюшенок
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
54
Вадим Говор
ЦП
70
Глеб Бахарев
ЛВ
17
Егор Глухов
ПВ
Главный тренер
Алексей Медведев
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
31
Даниил Полянский
ВР
53
Макар Ильюшенок
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
54
Вадим Говор
ЦП
70
Глеб Бахарев
ЛВ
17
Егор Глухов
ПВ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сибирь - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Игорь Золотарев (Брянск)
Шалва Циклаури (Москва)
Резервный судья:
Артем Петренко (Новосибирск)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
РФЦ Заря
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