Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября

    «Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября

    Превью матча

    Матч между «Иртышом» и «Металлургом Л» пройдет на стадионе «Красная Звезда» в рамках 9-го тура Второй лиги России. «Иртыш» занимает 6-е место с 10 очками, тогда как «Металлург Л» располагается на 10-м месте с 2 очками, не выигрывая уже 7 матчей. Это важная встреча для обеих команд: «Иртыш» будет стремиться укрепить свои позиции в верхней части таблицы, а «Металлург Л» попытается прервать свою серию неудач.

    Анализ команд

    «Иртыш»

    Команда под руководством Максима Мишаткина демонстрирует уверенную игру дома, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей на своем поле. В атаке наибольшую угрозу представляет Азнаур Герюгов, который забил 3 гола в 5 матчах. Однако результативность команды в целом невысока – 4 гола за последние 5 игр.

    Последние 5 матчей:

    • «Динамо Брянск» 1:0 «Иртыш»
    • «Иртыш» 2:1 «Химик»
    • «Торпедо Миасс» 0:1 «Иртыш»
    • «Иртыш» 1:1 «Челябинск» (Кубок России, 6:7 по пенальти)
    • «Иртыш» 0:1 «Волга Ульяновск»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
    • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
    • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

    «Металлург Л»

    Команда Дмитрия Бугакова переживает сложный период, не выигрывая на протяжении 7 матчей. В последних 5 играх команда пропустила 9 голов, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. В атаке основной надеждой является Дмитрий Семин, который забил 2 гола в 4 матчах, но этого недостаточно для стабильных результатов.

    Последние 5 матчей:

    • «Металлург Липецк» 1:2 «Родина-2»
    • «Динамо Брянск» 3:0 «Металлург Липецк»
    • «Металлург Липецк» 1:2 «Зенит Пенза»
    • «Металлург Липецк» 1:1 «Химик»
    • «Торпедо Миасс» 1:0 «Металлург Липецк»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
    • Забивает в среднем 0.60 гола за матч
    • Пропускает в 8 последних матчах подряд

    Тактический разбор

    «Иртыш» на своем поле играет уверенно, демонстрируя грамотную оборону, что особенно важно против таких команд, как «Металлург Л», которые испытывают проблемы с атакой. Тактика «Иртыша» строится на компактной защите с акцентом на быстрые контратаки. Азнаур Герюгов, как основной бомбардир, играет ключевую роль в нападении, хотя поддержка от партнеров ограничена. «Иртыш» часто играет через фланги, создавая острые моменты, но слабая реализация моментов является одной из главных проблем команды.

    «Металлург Л» испытывает серьезные трудности в организации игры как в атаке, так и в защите. Их тактика сводится к удержанию мяча и попыткам искать контратаки, но слабая защита и ошибки в обороне часто приводят к пропущенным голам. В оборонительной линии команды не хватает концентрации, что делает их уязвимыми против скоростных атак «Иртыша».

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Иртыша»: 1.80
    • Ничья: 3.40
    • Победа «Металлурга Л»: 4.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Иртыша» (1.80). Стабильная игра дома против слабого соперника делает этот исход наиболее вероятным.
    • Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.70). Ожидается низкая результативность, учитывая слабую атаку обеих команд.
    • Более рискованная ставка: Точный счет 1:0 в пользу «Иртыша» (6.00). «Иртыш» может одержать минимальную победу, учитывая их трудности с реализацией моментов.

    Рекомендация: Победа «Иртыша» за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2024 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+