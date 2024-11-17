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    • «Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

    «Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

    Завершилась осенняя часть сезона в дивизионе А Второй лиги.

    В группе «золото» победу одержал «Челябинск», вторым стал «Спартак К» (Кострома), а третьим – «Ленинградец». Они стали претендентами на участие в стыковых матчах за место в Первой лиге весной.

    «Краснодар-2» уступил в последнем домашнем матче в группе «серебро» дивизиона А Второй лиги липецкому «Металлургу» (2:3) и закончил турнир на последнем 10-м месте.

    Команда по итогам этой части сезона должна вылететь в дивизион Б. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Краснодар-2» будет расформирован на неопределенный срок.

    По словам главного тренера академии ФК «Краснодар» Максима Савостина, команда может вернуться во Вторую лигу в 2026 году.

    • «Родина-2», «Волга» (Ульяновск), «Торпедо Миасс» и «Машук-КМВ» заняли места с 1-го по 4-е в группе «серебро» и поднимутся в «золото». Соответственно, из «золота» в «серебро» опустятся «Авангард» (Курск), «Сибирь», «Текстильщик» (Иваново) и «Калуга».
    • Вместе с «Краснодаром-2», в дивизион Б Второй лиги вылетели «Металлург Л» (Липецк) и дзержинский «Химик». «Динамо Бр» (Брянск) и «Иртыш» (Омск) проведут стыковые матчи 20 и 24 ноября.
    • Им на смену в группу «серебро» дивизиона А из дивизиона Б вышли «Форте», «Динамо-2», «Динамо» (Владивосток) и «Динамо» (Киров).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 19:59
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    serglider
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