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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Металлург Л
Состав
€ 75 тыс
Металлург Л - состав команды
Липецк
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Металлург
Сайт:
http://fcmetallurg-lp.ru/
Тренер:
Сергей Хрипунков
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Кобзев Александр
Вра
37
-
1
Яворский Никита
Вра
24
-
28
Кононенко Никита
Защ
20
-
76
Ананьев Егор
Защ
20
-
80
Донцов Кирилл
Защ
24
-
77
Бурыкин Александр
Защ
21
-
24
Чихрадзе Шота
Защ
19
-
48
Ролдугин Вадим
Защ
21
-
37
Веденеев Максим
Защ
22
-
20
Smirnov Vsevolod
Защ
-
22
Бушуев Дмитрий
Защ
34
-
48
Данилов Александр
Защ
46
-
27
Коротких Илья
Пол
23
€ 0.075 млн
37
Подзолков Захар
Пол
21
-
73
Комельков Егор
Пол
19
-
10
Потапов Савва
Пол
19
-
15
Елизаров Матвей
Пол
22
-
14
Черняков Даниил
Пол
25
-
13
Григорьев Даниил
Пол
24
-
8
Пахомов Дмитрий
Пол
32
-
11
Черепанов Никита
Пол
30
-
29
Бадрдтинов Ильнур
Пол
-
27
Ivashov Matvey
Пол
-
77
Markaryan Vartan
Пол
-
88
Савин Дмитрий
Нап
28
-
33
Агалаков Владислав
Нап
25
-
7
Семин Денис
Нап
31
-
92
Скворцов Алексей
Нап
34
-
11
Vedishchev Roman
Нап
-
11
Горбенко Сергей
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 12, нападающих: 6
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