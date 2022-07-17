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«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке

17 июля 2022, 00:30
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У липецкого «Металлурга» возникли проблемы с заявкой игроков перед матчем первого тура группы 3 Второй лиги против «Рязани». Команде из Липецка запретили регистрировать новичков из-за долгов.

В итоге на игру с «Рязанью» «Металлург» заявил 11 основных игроков и одного запасного. Это не помешало победить со счетом 2:1.

  • «Рязань» вела в счете по ходу матча.
  • «Металлург» тренирует Сергей Первушин, работавший с «Тамбовом» в РПЛ.
  • Команда из Липецка – аутсайдер прошлого сезона Первой лиги.

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Источник: Вторая лига
Россия. Вторая лига. Группа 3 Металлург Л Рязань
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