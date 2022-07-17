«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке

У липецкого «Металлурга» возникли проблемы с заявкой игроков перед матчем первого тура группы 3 Второй лиги против «Рязани». Команде из Липецка запретили регистрировать новичков из-за долгов.

В итоге на игру с «Рязанью» «Металлург» заявил 11 основных игроков и одного запасного. Это не помешало победить со счетом 2:1.