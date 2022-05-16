Фанаты «Факела» устроили самый массовый выезд за 75-летнюю историю клуба

На матч 37-го тура ФНЛ против липецкого «Металлурга» (2:1) прибыло порядка 2000 болельщиков воронежцев. Это самый массовый выезд за всю 75-летнюю историю клуба.

Воронежцы уже точно сыграют в переходных матчах за место в РПЛ, но по итогам последнего тура могут получить и прямую путевку.

«Факела» не было в высшем дивизионе с 2001 года.

Сейчас «Факел» находится за пределами выходящей в РПЛ двойки.

Команду тренирует Олег Василенко.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?