Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба

Вингер «Милана» Рафаэль Леау сообщил, что покидает итальянский клуб.

Ранее стало известно, что португальца выкупит «Галатасарай», предположительно, за 45 миллионов евро с учетом бонусов.

«Да, сейчас трудный момент. Я попрощался с партнерами по команде после семи лет вместе. Они помогли мне вырасти и понять, что значит представлять «Милан», но пришло время сказать «прощай».

Я хотел бы попрощаться по-другому – возможно, в последний раз оказаться на «Сан-Сиро» и попрощаться там, на поле. Я точно останусь в истории клуба, потому что знаю, что сделал здесь.

Такова жизнь: мы учимся, прощаемся, но, на мой взгляд, любовь, которую я испытываю к «Милану», никогда не закончится. Даже находясь далеко, я всегда буду следить за ними.

Я уношу с собой воспоминания о чемпионском сезоне – это моменты, которые буду помнить до конца жизни.

Иногда наступают моменты, когда нужно принимать решения. «Милан» всегда останется «Миланом», команда и тренер находятся на очень высоком уровне.

Аморим – очень хороший и решительный тренер. Он может помочь «Милану» снова начать побеждать. Мне нравится футбол, который он ставит.

Желаю «Милану» всего самого лучшего. Благодарю болельщиков, которые всегда были рядом со мной. «Милан» продолжит побеждать», – сказал Леау.