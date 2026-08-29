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Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба

29 августа, 09:58
11

Вингер «Милана» Рафаэль Леау сообщил, что покидает итальянский клуб.

Ранее стало известно, что португальца выкупит «Галатасарай», предположительно, за 45 миллионов евро с учетом бонусов.

«Да, сейчас трудный момент. Я попрощался с партнерами по команде после семи лет вместе. Они помогли мне вырасти и понять, что значит представлять «Милан», но пришло время сказать «прощай».

Я хотел бы попрощаться по-другому – возможно, в последний раз оказаться на «Сан-Сиро» и попрощаться там, на поле. Я точно останусь в истории клуба, потому что знаю, что сделал здесь.

Такова жизнь: мы учимся, прощаемся, но, на мой взгляд, любовь, которую я испытываю к «Милану», никогда не закончится. Даже находясь далеко, я всегда буду следить за ними.

Я уношу с собой воспоминания о чемпионском сезоне – это моменты, которые буду помнить до конца жизни.

Иногда наступают моменты, когда нужно принимать решения. «Милан» всегда останется «Миланом», команда и тренер находятся на очень высоком уровне.

Аморим – очень хороший и решительный тренер. Он может помочь «Милану» снова начать побеждать. Мне нравится футбол, который он ставит.

Желаю «Милану» всего самого лучшего. Благодарю болельщиков, которые всегда были рядом со мной. «Милан» продолжит побеждать», – сказал Леау.

  • 27-летний нападающий присоединился к «Милану» в августе 2019 года.
  • С тех пор он забил 80 голов и сделал 65 ассистов в 291 матче.
  • Леау – самый дорогой футболист клуба наряду с Гонсалу Рамушем (оба оцениваются в 50 млн евро).

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Турция. Суперлига Милан Галатасарай Леау Рафаэль
Комментарии (11)
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IVANRUS777
1787987275
Только одному в Милане тебя так и не научили...возвращаться в оборону, когда это нужно команде.
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FCSpartakM
1787988589
Интересно, кто в Сарае будет обороняться в ПЗ. Набрали имен, чтобы вылететь в плей ин
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zigbert
1787989228
Может это и к лучшему для Милана. Разгрузили платежную ведомость.
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biber.ru
1787989725
Батраков на скамейку.
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DMитрий
1787991245
Занесем в список не реализовавшихся... Ну пока точно в такие.
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nikitkponamare
1787991737
Комментарий скрыт модератором
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Дубина
1787996838
Наконец то этот рэпер никакой сваливает!!
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