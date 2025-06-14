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Прогноз на точный счет матча «Родина-М» – «Металлург Липецк»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 12:21
Родина-М - Металлург Л
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
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6.50
Точный счёт 1:1
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15 июня в рамках 12-го тура российской Второй лиги Б в Москве состоится интересное противостояние между «Родиной-М» и «Металлургом» из Липецка. Обе команды набрали по 16 очков и расположились в середине таблицы – на 7-м и 6-м местах соответственно. Встреча обещает быть напряженной: «Родина-М» делает ставку на атакующий футбол, а «Металлург» демонстрирует железобетонную оборону.

«Родина-М»

Молодежный состав столичного клуба проводит нестабильный, но яркий сезон. Команда забивает в каждом из 10 последних матчей, и в этом списке – 10 голов за 5 последних игр. Однако при мощной атаке «Родина-М» страдает в обороне: 12 пропущенных мячей за те же 5 туров – явное свидетельство проблем в защитной линии. Лучший бомбардир команды – Аким Белохонов с 5 мячами за 11 матчей. Команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних игр, что делает еe довольно опасным соперником на своем поле.

«Металлург Липецк»

Коллектив из Липецка заметно улучшил игру после неудачного старта сезона. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и не пропускает в четырeх последних турах. На этом отрезке подопечные демонстрируют четко отлаженную оборону – всего 1 пропущенный мяч за 5 встреч. В атаке «Металлург» не так стабилен, как его оборона, но 8 забитых мячей за 5 туров говорят о наличии потенциала. Главный голеадор – Антон Рощин, у которого 7 мячей в активе по ходу сезона.

Факты о командах

«Родина-М»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем забивает 2,00 гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем пропускает 2,40 гола за игру в последних 5 матчах

«Металлург Липецк»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 1,60 гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем лишь 0,20 гола за матч за тот же период

Прогноз на матч

Матч сводит между собой противоположности: яркую, но неорганизованную «Родину-М» и прагматичный, сбалансированный «Металлург». Москвичи будут пытаться играть первым номером, но надежная оборона гостей вряд ли позволит хозяевам действовать столь свободно, как против других соперников. «Металлург» способен использовать слабости в обороне «Родины-М» и увезти результат, но ожидать голевой феерии не стоит.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Родины-М» меньше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Ничья – коэффициент 3.40

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Металлург Л Родина-М
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