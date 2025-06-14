15 июня в рамках 12-го тура российской Второй лиги Б в Москве состоится интересное противостояние между «Родиной-М» и «Металлургом» из Липецка. Обе команды набрали по 16 очков и расположились в середине таблицы – на 7-м и 6-м местах соответственно. Встреча обещает быть напряженной: «Родина-М» делает ставку на атакующий футбол, а «Металлург» демонстрирует железобетонную оборону.

«Родина-М»

Молодежный состав столичного клуба проводит нестабильный, но яркий сезон. Команда забивает в каждом из 10 последних матчей, и в этом списке – 10 голов за 5 последних игр. Однако при мощной атаке «Родина-М» страдает в обороне: 12 пропущенных мячей за те же 5 туров – явное свидетельство проблем в защитной линии. Лучший бомбардир команды – Аким Белохонов с 5 мячами за 11 матчей. Команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних игр, что делает еe довольно опасным соперником на своем поле.

«Металлург Липецк»

Коллектив из Липецка заметно улучшил игру после неудачного старта сезона. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и не пропускает в четырeх последних турах. На этом отрезке подопечные демонстрируют четко отлаженную оборону – всего 1 пропущенный мяч за 5 встреч. В атаке «Металлург» не так стабилен, как его оборона, но 8 забитых мячей за 5 туров говорят о наличии потенциала. Главный голеадор – Антон Рощин, у которого 7 мячей в активе по ходу сезона.

Факты о командах

«Родина-М»

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем забивает 2,00 гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем пропускает 2,40 гола за игру в последних 5 матчах

«Металлург Липецк»

Не проигрывает 5 матчей подряд

Не пропускает в 4 последних матчах

В среднем забивает 1,60 гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в среднем лишь 0,20 гола за матч за тот же период

Прогноз на матч

Матч сводит между собой противоположности: яркую, но неорганизованную «Родину-М» и прагматичный, сбалансированный «Металлург». Москвичи будут пытаться играть первым номером, но надежная оборона гостей вряд ли позволит хозяевам действовать столь свободно, как против других соперников. «Металлург» способен использовать слабости в обороне «Родины-М» и увезти результат, но ожидать голевой феерии не стоит.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: