ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги

Правый защитник Максим Елеев официально перешел из ЦСКА в липецкий «Металлург».
Сумма трансфера и условия личного контракта пока неизвестны.
У московского клуба будет право обратного выкупа собственного воспитанника.
- Рыночная стоимость Елеева – 150 тысяч евро.
- За основную команду ЦСКА он провел 1 матч в сезоне-2019/20.
- «Металлург» выступает во Второй лиге.
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Источник: сайт ЦСКА