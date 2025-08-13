Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»

Вингер «Спартака» Никита Массалыга высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

«Будем максимально готовиться к «Зениту», разберeм их на теории. Постараемся подойти в полной готовности к этому матчу. Нам нужно реабилитироваться за последние результаты. Мы уверены, что сможем обыграть «Зенит», как и любого другого соперника», – сказал Массалыга.