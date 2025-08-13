Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»

Сегодня, 13:30
7

Вингер «Спартака» Никита Массалыга высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

«Будем максимально готовиться к «Зениту», разберeм их на теории. Постараемся подойти в полной готовности к этому матчу. Нам нужно реабилитироваться за последние результаты. Мы уверены, что сможем обыграть «Зенит», как и любого другого соперника», – сказал Массалыга.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.
  • После 4 туров петербургский клуб занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками, московская команда идет 11-й с 4 баллами.

Еще по теме:
Кассьерра рассказал о настрое «Зенита» на игру со «Спартаком»
Мостовой – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Градус очень приличный» 3
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке» 2
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Массалыга Никита
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1755081651
Аминь !
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755082533
Задача срамтака на сезон это любым способом хоть раз обыграть Зенит, а там хоть в пердив! Гыгыгы
Ответить
Ловкий Бубен
1755082779
Ничему не удивлюсь , уже давно перестал...
Ответить
Серый212918
1755084446
Диагноз, манечка. Ты обыграй, а уж потом помелом своим мети. Что за люди???
Ответить
k611
1755084741
Сначала обыграйте, а потом говорите...
Ответить
BarStep
1755085411
С комсомольским задором задачи поставлены, приоритеты установлены и со спокойной совестью на скамейку.., поглядеть :)
Ответить
Цугундeр
1755087820
Ни Мясо, ни Рыба . Мясолыба.)
Ответить
Главные новости
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
15:40
1
В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ
15:30
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
15:15
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:05
Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»
14:28
1
Первый тренер Сафонова: «Если Забарный – не националист, будет играть вместе с Матвеем»
14:14
4
Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»
13:39
1
Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»
13:30
7
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
13:25
2
Пальцев оценил качество футбола «Спартака»
13:03
Все новости
Все новости
Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
13:51
Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»
13:39
1
Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»
13:30
7
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
13:11
Фото«Динамо» продлило контракт с центральным защитником
12:53
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
9
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
5
Экс-игрок «Зенита» назвал самую большую проблему команды
11:27
1
Кассьерра рассказал о настрое «Зенита» на игру со «Спартаком»
11:00
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
8
Названа позиция, которую хочет укрепить «Спартак»
10:26
4
Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
09:30
1
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
4
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
5
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:22
2
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 21:43
2
ЦСКА объявил о продаже Роши
Вчера, 21:09
2
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
Вчера, 20:38
5
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
Вчера, 19:30
3
ФотоПодробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
Вчера, 18:06
Орлов объяснил, почему «Зенит» не продаст Луиса Энрике за 70 миллионов
Вчера, 17:40
10
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»
Вчера, 17:17
13
Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 16:54
1
Сборная России после длительной паузы сыграет на стадионе «Спартака»
Вчера, 16:16
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
Вчера, 16:00
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Белтрану
Вчера, 15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 