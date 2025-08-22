Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Вердикт ЭСК по удалению Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»

Вердикт ЭСК по удалению Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»

Вчера, 21:44
9

ЭСК РФС разобрала эпизод с удалением зенитовца Дугласа Сантоса в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Комиссия так описала эпизод.

«Момент по обращению ФК «Зенит»

Время по таймеру: 51-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дуглас Сантос
FWSPM
1755888415
вердикт неутешителен - зулус старенький стал привозить начал...ну ничего там уже рому навесова на его место привезли
timon2401
1755889081
Лукойлвсекупил!!!!
Интерес
1755889493
МЕдведев телеграфирует Дюкову : "Алекс-Алексу.НАШИХ БЬЮТ!"
andrei-sarap-yandex
1755890243
ДО ЭТОГО БЫЛ ОФСАЙД У СПАРТАКа....это не удаление...как обычно против ЗЕНИТа....в прошлом году СПАРТАК забил из офсайда....ПОЗОРИЩЕ РФС И РПЛ...ПОЗОР СУДЬЯМ....НЕНАВИСТЬ К ЛЕВНИКОВу ..за деньги подарил чемпионство КРАСНОДАРУ вместе с КАРАВАЕВым....снять лимит какв ИСПАНИИ...тогда РОССИЯНЕ заиграют и будут получать зарплату по заслугам
Айболид
1755890530
гаспомфсёкупил ,чтобы ЭСКортницы принимали решения не в пользу Зенита . Логично ,с точки зрения копытных .
Good_win_ФКСМ
1755890973
гомы, давайте ка: с пеной в попах начинаем верещать о том, что судьи как всегда не ллегли под вас: на старт, внимание.... заднеприводные, начали!!!
ySS
1755903656
Несколько удивило, но матч с борцами он вполне может и пропустить. Необходимость минимальна
