Вердикт ЭСК по удалению Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС разобрала эпизод с удалением зенитовца Дугласа Сантоса в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
Комиссия так описала эпизод.
«Момент по обращению ФК «Зенит»
Время по таймеру: 51-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса
Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса
Голосование: единогласно
Мотивировка: Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности».
Источник: РФС