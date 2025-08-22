Вердикт ЭСК по удалению Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС разобрала эпизод с удалением зенитовца Дугласа Сантоса в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Комиссия так описала эпизод.

«Момент по обращению ФК «Зенит»

Время по таймеру: 51-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности».