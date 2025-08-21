Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ушел от ответа на вопрос о своем отношении к красной карточке Дугласа Сантоса в гостевой игре 5-го тура РПЛ против «Спартака».

Матч на «Лукойл Арене» завершился ничьей 2:2.

Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«Зенит» остался вдесятером на 51-й минуте.

Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС по удалению Сантоса.

– Удивились, что Дуглас Сантос получил две карточки в матче со «Спартаком»?

– Это уже пройденный этап, разговаривать про судейство в тех или иных моментах… Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки.

Мы больше сконцентрированы на следующем матче.