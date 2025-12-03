Бубнов ответил на обвинения Семака во лжи

Александр Бубнов отреагировал на слова Сергея Семака. Главный тренер «Зенита» ранее обвинил его во лжи.

Бубнов сообщил, что Семак кричал матом на футболистов «Зенита» в перерыве матча с «Пари НН».

Семак это опровергнул, заявив, что не использует мат в своем лексиконе.

«Ты знаешь, что Семак на меня обиделся? Сказал, что я вру. До него донесли информацию, а я тоже прочитал и не понял. Доносят информацию: Бубнов наврал, что Семак ругался матом. Но я же не сам придумал! Там кто… Нагучев или кто там (был комментатором игры «Пари НН» – «Зенит»)? Шнякин? Да, Шнякин. Комментатор сказал.

Я сам в эфире это своими ушами слышал. Что или Шнякин, или Нагучев проходил в перерыве у раздевалки и там стоял такой ор матом, что он удивился. Потом Семак сказал, что не ругается матом. Да, не ругается. И, кстати, у Семака хватило ума не называть мою фамилию. Он имел в виду, ну, подозревал меня. Потому что я это озвучил», – сказал Бубнов.