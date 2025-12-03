Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов ответил на обвинения Семака во лжи

3 декабря 2025, 20:34
12

Александр Бубнов отреагировал на слова Сергея Семака. Главный тренер «Зенита» ранее обвинил его во лжи.

  • Бубнов сообщил, что Семак кричал матом на футболистов «Зенита» в перерыве матча с «Пари НН».
  • Семак это опровергнул, заявив, что не использует мат в своем лексиконе.

«Ты знаешь, что Семак на меня обиделся? Сказал, что я вру. До него донесли информацию, а я тоже прочитал и не понял. Доносят информацию: Бубнов наврал, что Семак ругался матом. Но я же не сам придумал! Там кто… Нагучев или кто там (был комментатором игры «Пари НН» – «Зенит»)? Шнякин? Да, Шнякин. Комментатор сказал.

Я сам в эфире это своими ушами слышал. Что или Шнякин, или Нагучев проходил в перерыве у раздевалки и там стоял такой ор матом, что он удивился. Потом Семак сказал, что не ругается матом. Да, не ругается. И, кстати, у Семака хватило ума не называть мою фамилию. Он имел в виду, ну, подозревал меня. Потому что я это озвучил», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов назвал самый интересный матч 2-го тура РПЛ 1
Бубнов предостерег «Зенит»: «Если вы его загнобите, он будет вам засаживать» 8
Бубнов определил главную проблему «Локомотива»
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1764783734
Вы что!!! В Зените все святые!!!!
Ответить
Alemann
1764784559
Этот клоун продолжает пороть чушь, не понимая, что несет. Я помню эту игру, помню этот эпизод. Не было никаких слов про ор матом. Ну, кроме как в фантазиях Бубнова.
Ответить
Юбиляр
1764786861
"А может быть, корова А может быть, собака Как громко заорет И от такого мата, А может, и не мата Упал, наш Шнягин в обморок И Нагучев за ним!"...Гыгыгы
Ответить
Интерес
1764792087
Типичный Бабуинов.
Ответить
Александр-Балашов-google
1764801469
Какая важная информация. Тут правда у каждого своя.
Ответить
IVANRUS777
1764802771
Ругался, не ругался, да это его вообще дело и команды. Даже если орал матом на игроков, то в этом ничего страшного нет. Он же главный тренер) Бубу конечно понесло и он потихоньку превращается в околоподъезную бабку,но иногда вещи говорит)
Ответить
vvv123
1764827251
Семак сказал, что не ругается матом, он так игроков воспитывает, особенно бразил, которые его не понимают!
Ответить
Главные новости
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
23:14
1
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
22:52
2
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
22:22
3
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
13
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
6
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Все новости
Все новости
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
23:00
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
22:36
1
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
13
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
6
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
7
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
4
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
8
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
8
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
6
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+