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  • Семак обвинил Бубнова во лжи: «Не могу не прокомментировать»

Семак обвинил Бубнова во лжи: «Не могу не прокомментировать»

30 ноября 2025, 23:12
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Александра Бубнов.

Бубнов ранее заявил, что Семак кричал матом на футболистов петербургской команды в перерыве матча с «Пари НН».

«До меня дошло, к сожалению, вранье, которое распространяется в сети. Я не могу не прокомментировать. Еще раз повторюсь, что я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А ваши коллеги, к сожалению, мало того, что верят этому вранью, они еще и перепечатывают. Поэтому я акцентирую именно ваше внимание, чтобы вы перепроверяли и были честны и к людям, и к своей профессии.

Еще раз: я никогда не ругаюсь! Покажите мне хоть одного человека, который скажет, что я ругаюсь и нецензурно выражаюсь. Таких нет! Не хотелось бы много вранья в медийном пространстве! Цензурно? Конечно, а как же. Иногда это нужно делать. Вы что, думаете я в раздевалке разговариваю, как с вами? Нет, конечно», – сказал Семак.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (9)
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Юбиляр
1764534978
Это потому, что ты не считаешь матерными нецензурные слова! Гыгыгы. А вот бомбардир считает, поэтому от перечня воздержусь! Гыгыгы
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Semenycch
1764535483
Сергей Богданович, современные СМИ это мерзкая помойка! И Бубнов часть этой мерзкой помойки!
Ответить
balam
1764539679
Сергей,с уважением
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Play
1764560997
Сейчас развелось столько журналистов, блогеров, экспертов, инсайдеров и прочих "профессионалов", что попросту новостей на всех не хватает, а болтать о чём-то надо, иначе про тебя быстро забудут, и букмекерские конторы не будут предлагать рекламу. Вот и приходится сочинять новости своими силами. Раньше настоящие журналисты всегда проверяли входящую информацию, ссылались на точные источники. А сейчас за аргумент считается - я слышал, мне сказали, сорока на хвосте принесла. Вот и выходит, что Бубунов запостил какую-то новость, вопрос - откуда знаешь? Ответ - да мне Генич сказал. У Генича спрашивают - откуда у вас эта информация, ответ - да от Бубнова слышал.
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crf57
1764564427
Правильно здесь люди сказали, что БУБНОВ это помойка!
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Рукаку
1765037774
Семак нежный слишком, лично я ему верю. Ну а Бубнов да, любитель газировать лужу, вместе с Мостовым и Юраном. Только не понятно, чего он этим добивается
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