Семак обвинил Бубнова во лжи: «Не могу не прокомментировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Александра Бубнов.

Бубнов ранее заявил, что Семак кричал матом на футболистов петербургской команды в перерыве матча с «Пари НН».

«До меня дошло, к сожалению, вранье, которое распространяется в сети. Я не могу не прокомментировать. Еще раз повторюсь, что я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А ваши коллеги, к сожалению, мало того, что верят этому вранью, они еще и перепечатывают. Поэтому я акцентирую именно ваше внимание, чтобы вы перепроверяли и были честны и к людям, и к своей профессии.

Еще раз: я никогда не ругаюсь! Покажите мне хоть одного человека, который скажет, что я ругаюсь и нецензурно выражаюсь. Таких нет! Не хотелось бы много вранья в медийном пространстве! Цензурно? Конечно, а как же. Иногда это нужно делать. Вы что, думаете я в раздевалке разговариваю, как с вами? Нет, конечно», – сказал Семак.