«Зенит» пожаловался в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»: «Ожидаем объективного профессионального рассмотрения»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию РФС по двум эпизодам гостевой игры 5-го тура РПЛ против «Спартака».

Матч на «Лукойл Арене» завершился ничьей 2:2.

Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая карточка Дугласу Сантосу и пенальти в наши ворота на 88-й минуте при борьбе за мяч Густаво Мантуана и Наиля Умярова.

Ожидаем объективного профессионального рассмотрения и разъяснений», – сказал Медведев.