  • «Зенит» пожаловался в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»: «Ожидаем объективного профессионального рассмотрения»

«Зенит» пожаловался в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»: «Ожидаем объективного профессионального рассмотрения»

20 августа, 19:30
19

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию РФС по двум эпизодам гостевой игры 5-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Матч на «Лукойл Арене» завершился ничьей 2:2.
  • Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая карточка Дугласу Сантосу и пенальти в наши ворота на 88-й минуте при борьбе за мяч Густаво Мантуана и Наиля Умярова.

Ожидаем объективного профессионального рассмотрения и разъяснений», – сказал Медведев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
nik55
1755710532
а бо-жи все ноют и ноют
Ответить
VVM1964
1755710846
Нет, ну это же другое - когда критиковать Спартак за обращение, это про нытьё, а это само собой "справедливое негодование" Стыдно за д в о й н ы е стандарты присущие этой команде, одно слово -ЗПРФ !)))...
Ответить
Айболид
1755712081
Фсем можнА жаловатся ,кроме Зенита . По мнению секты ЗаПРаФщиков . А как же вой "чистыголсинальтеатминили" ? Про это они быстро забывают . То ,что там кони жалобу кинули - вообще никто не отреагировал . Потому , что вся местная шушера днюет здесь и ночует только ради "желтухи" про Зенит ,которую местная рЫдакция сочиняет не жалея сил .
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755713803
Гоните Семака и Медведева и наш великий Зенит будет всех обыгрывать и поводов для разговоров не будет
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755713933
Заразились от тушинских жаловаться на всё и всех бездари а не руководство, Как же не хочется с насиженного места уходить, и начинают изворачиваться
Ответить
Anton1969
1755715895
Да уж, нытики!!!
Ответить
alefreddy
1755716028
дела плохи на поле давай давить на ЭСК-кто в следующих турах
Ответить
erybov1965
1755717858
ЭСК намек поняли.
Ответить
vvv123
1755720076
Свистун свистел в сторону свинарника всю игру, а лайнсмен ему помогал, так что обращение Зенита разумно. Когда кончится судейское безобразие?
Ответить
Вжыхъ
1755722966
Да можно и не писать уже, Звенит только и делает, что жалуется на всё подряд. Играть в футбол надоело вестимо, вот и жалуются...
Ответить
