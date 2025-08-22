Решение ЭСК по сомнительному пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

ЭСК РФС разобрала эпизод с пенальти в пользу «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

Комиссия так оценила решение арбитра Артема Чистякова.

«Момент по обращению ФК «Зенит»

Время по таймеру: 85-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Зенит»

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Зенит»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчетливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Мантуан совершил наказуемый контакт по неосторожности с ногой соперника, который повлиял на дальнейшее движение нападающего».