Лига 1. «Монако» с Головиным разгромил «Анжер», Покеттино впервые победил и другие результаты

«Монако» в 19-м туре Лиги 1 крупно обыграл «Анжер». Россиянин Александр Головин вышел на замену на 67-й минуте.
Форвард «ПСЖ» Мойзе Кен забил в сезоне Лиги 1 девять голов. Это больше, чем он забивал внутри чемпионата в двух предыдущих сезонах (восемь).
Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур
Голы: 1:0 – Уден, 13; 1:1 – Моффи, 23; 2:1 – Уден, 43.
Гол: 0:1 – Диалло, 21.
Голы: 0:1 – Гуири, 18 (с пенальти); 1:1 – Бойе, 79.
Голы: 1:0 – Марипан, 40; 2:0 – Фолланд, 72; 3:0 – Йоветич, 81.
Голы: 1:0 – Ойонго, 6; 1:1 – Луза, 51.
Гол: 0:1 – Йилмаз, 29.
Голы: 1:0 – Кен, 16; 2:0 – Икарди, 81; 3:0 – Сарабия, 83.
Реймс – Сент-Этьен – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Диа, 12 (с пенальти); 2:0 – Диа, 37; 3:0 – Кафаро, 58; 3:1 – Аби, 72.
Голы: 1:0 – Гренье, 20; 2:0 – Буриго, 55; 2:1 – Депай, 79; 2:2 – Денайер, 82.