Лига 1. «Монако» с Головиным разгромил «Анжер», Покеттино впервые победил и другие результаты

«Монако» в 19-м туре Лиги 1 крупно обыграл «Анжер». Россиянин Александр Головин вышел на замену на 67-й минуте.

Форвард «ПСЖ» Мойзе Кен забил в сезоне Лиги 1 девять голов. Это больше, чем он забивал внутри чемпионата в двух предыдущих сезонах (восемь).

Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

Бордо – Лорьян – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Уден, 13; 1:1 – Моффи, 23; 2:1 – Уден, 43.

Дижон – Марсель – 0:0

Ланс – Страсбур – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Диалло, 21.

Метц – Ницца – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуири, 18 (с пенальти); 1:1 – Бойе, 79.

Монако – Анжер – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Марипан, 40; 2:0 – Фолланд, 72; 3:0 – Йоветич, 81.

Монпелье – Нант – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ойонго, 6; 1:1 – Луза, 51.

Ним – Лилль – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Йилмаз, 29.

ПСЖ – Брест – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кен, 16; 2:0 – Икарди, 81; 3:0 – Сарабия, 83.

Реймс – Сент-Этьен – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Диа, 12 (с пенальти); 2:0 – Диа, 37; 3:0 – Кафаро, 58; 3:1 – Аби, 72.

Ренн – Лион – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Гренье, 20; 2:0 – Буриго, 55; 2:1 – Депай, 79; 2:2 – Денайер, 82.

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