Лига 1. «Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел на 65-й минуте; «ПСЖ» разгромил «Ним» и другие результаты

«Монако» в дерби Лазурного берега оказался сильнее «Ниццы». Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на замену на 65-й минуте.

«ПСЖ» в другой встрече разгромил «Ним». «Лион» победил в Дижоне.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

Дижон – Лион – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пакета, 22.

Ланс – Марсель – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Товен, 37; 0:2 – Милик, 45+2; 1:2 – Сотока, 46; 2:2 – Медина, 61.

Монако – Ницца – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 28 (с пенальти); 1:1 – Лис-Мелу, 47; 2:1 – Бен-Йеддер, 51.

ПСЖ – Ним – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария, 18; 2:0 – Сарабия, 36; 3:0 – Мбаппе, 68.

Сент-Этьен – Нант – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Коло-Муани, 36; 1:1 – Камара, 57.

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Турнирная таблица Лиги 1