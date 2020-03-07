Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», «Анжер» всухую победил «Нант» и другие результаты

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел весь матч против «Ниццы», но его команда проиграла. Решающий гол был забит на 93-й минуте Каспером Дольбергом.
В другой встрече «Анжер» оказался сильнее «Нанта». «Реймс» всухую победил «Брест», забив единственный мяч в первом тайме.
Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур
Голы: 1:0 – Бобишон, 48; 2:0 – Тома, 53.
Голы: 1:0 – Мендиль, 40; 1:1 – Буазгар, 41; 2:1 – Агуэр, 53.
Голы: 1:0 – Нгет, 7; 1:1 – До, 49; 2:1 – Бойе, 81.
Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 32; 1:1 – Дольберг, 59; 2:1 – Дольберг, 90+3.
Удаления: нет – Йоветич, 86.
Гол: 1:0 – Туре, 37.
Удаления: Н’Кломан, 68 (вторая ж.к.) – нет.
Источник: Бомбардир.ру