Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», «Анжер» всухую победил «Нант» и другие результаты

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел весь матч против «Ниццы», но его команда проиграла. Решающий гол был забит на 93-й минуте Каспером Дольбергом.

В другой встрече «Анжер» оказался сильнее «Нанта». «Реймс» всухую победил «Брест», забив единственный мяч в первом тайме.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Анжер – Нант – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бобишон, 48; 2:0 – Тома, 53.

Дижон – Тулуза – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мендиль, 40; 1:1 – Буазгар, 41; 2:1 – Агуэр, 53.

Метц – Ним – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нгет, 7; 1:1 – До, 49; 2:1 – Бойе, 81.

Ницца – Монако – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 32; 1:1 – Дольберг, 59; 2:1 – Дольберг, 90+3.

Удаления: нет – Йоветич, 86.

Реймс – Брест – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Туре, 37.

Удаления: Н’Кломан, 68 (вторая ж.к.) – нет.

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