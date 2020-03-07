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  • Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», «Анжер» всухую победил «Нант» и другие результаты

Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», «Анжер» всухую победил «Нант» и другие результаты

7 марта 2020, 23:55
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Полузащитник «Монако» Александр Головин провел весь матч против «Ниццы», но его команда проиграла. Решающий гол был забит на 93-й минуте Каспером Дольбергом.

В другой встрече «Анжер» оказался сильнее «Нанта». «Реймс» всухую победил «Брест», забив единственный мяч в первом тайме.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Анжер – Нант – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бобишон, 48; 2:0 – Тома, 53.

Дижон – Тулуза – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мендиль, 40; 1:1 – Буазгар, 41; 2:1 – Агуэр, 53.

Метц – Ним – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нгет, 7; 1:1 – До, 49; 2:1 – Бойе, 81.

Ницца – Монако – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 32; 1:1 – Дольберг, 59; 2:1 – Дольберг, 90+3.

Удаления: нет – Йоветич, 86.

Реймс – Брест – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Туре, 37.

Удаления: Н’Кломан, 68 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Анжер Нант Дижон Тулуза Метц Ним Ницца Монако Реймс Брест
Комментарии (1)
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Jhon1989
1583614774
Гнать надо этого Морено поганой метлой!!!! Зачем Жардима убрали не понимаю... Уж точно этот клоун испанский не чем не лучше.
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