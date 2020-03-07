Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», «Анжер» всухую победил «Нант» и другие результаты

Гнать надо этого Морено поганой метлой!!!! Зачем Жардима убрали не понимаю... Уж точно этот клоун испанский не чем не лучше.
Полузащитник «Монако» Александр Головин провел весь матч против «Ниццы», но его команда проиграла. Решающий гол был забит на 93-й минуте Каспером Дольбергом.
В другой встрече «Анжер» оказался сильнее «Нанта». «Реймс» всухую победил «Брест», забив единственный мяч в первом тайме.
Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур
Голы: 1:0 – Бобишон, 48; 2:0 – Тома, 53.
Голы: 1:0 – Мендиль, 40; 1:1 – Буазгар, 41; 2:1 – Агуэр, 53.
Голы: 1:0 – Нгет, 7; 1:1 – До, 49; 2:1 – Бойе, 81.
Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 32; 1:1 – Дольберг, 59; 2:1 – Дольберг, 90+3.
Удаления: нет – Йоветич, 86.
Гол: 1:0 – Туре, 37.
Удаления: Н’Кломан, 68 (вторая ж.к.) – нет.