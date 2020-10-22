Мбаппе сообщил о смерти восьмилетнего болельщика «ПСЖ», которому посвятил голы в матче с «Нимом»

Восьмилетний болельщик «ПСЖ» Люка умер от рака. В субботу форвард парижан Килиан Мбаппе посвятил ему два гола в матче с «Нимом».

«Сложно справиться с эмоциями, но я сообщаю, что Люка отправился к звездам. С трудом подбираю слова, но необходимо отдать дань памяти мальчику, который был полон любви и храбрости. Я постараюсь сделать так, чтобы он гордился мной. Люка – настоящий герой», – написал Мбаппе в твиттере.