Мбаппе сообщил о смерти восьмилетнего болельщика «ПСЖ», которому посвятил голы в матче с «Нимом»

Восьмилетний болельщик «ПСЖ» Люка умер от рака. В субботу форвард парижан Килиан Мбаппе посвятил ему два гола в матче с «Нимом».
«Сложно справиться с эмоциями, но я сообщаю, что Люка отправился к звездам. С трудом подбираю слова, но необходимо отдать дань памяти мальчику, который был полон любви и храбрости. Я постараюсь сделать так, чтобы он гордился мной. Люка – настоящий герой», – написал Мбаппе в твиттере.
- «ПСЖ» после семи туров идет вторым в Лиге 1, набрав 15 очков.
Источник: Твиттер Килиана Мбаппе