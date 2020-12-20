Лига 1. «Монако» выиграл у «Дижона», Головин пропускал игру

«Монако» обыграл «Дижон» в матче 16-го тура Лиги 1 и прервал серию из трех поражений подряд. Единственный гол на 15-й минуте забил Кевин Фолланд.
Россиянин Александр Головин пропускал игру. Он по-прежнему восстанавливается после повреждения.
Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур
Голы: 0:1 – Лаборде, 45+1; 1:1 – Филиппото, 58; 2:1 – Шардонне, 79; 2:2 – Делор, 82.
Голы: 0:1 – Фолланд, 15
Голы: 0:1 – Тома, 42; 1:1 – Траоре, 90+3.
Голы: 1:0 – Мукуди, 8; 1:1 – Алинви, 14; 1:2 – Рипар (с пенальти), 56; 2:2 – Норден, 63.
Голы: 0:1 – Пабло, 38; 0:2 – Отавио, 66.
Источник: Бомбардир.ру