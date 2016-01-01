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    Лига 1. «Монако» выиграл у «Дижона», Головин пропускал игру

    «Монако» обыграл «Дижон» в матче 16-го тура Лиги 1 и прервал серию из трех поражений подряд. Единственный гол на 15-й минуте забил Кевин Фолланд.

    Россиянин Александр Головин пропускал игру. Он по-прежнему восстанавливается после повреждения.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

    Брест – Монпелье – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лаборде, 45+1; 1:1 – Филиппото, 58; 2:1 – Шардонне, 79; 2:2 – Делор, 82.

    Дижон – Монако – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фолланд, 15

    Нант – Анжер – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тома, 42; 1:1 – Траоре, 90+3.

    Сент-Этьен – Ним – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мукуди, 8; 1:1 – Алинви, 14; 1:2 – Рипар (с пенальти), 56; 2:2 – Норден, 63.

    Страсбург – Бордо – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пабло, 38; 0:2 – Отавио, 66.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +917

      опус 2 1 час назад

      Вы сами хоть читаете,что пишите

      0
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      Рейтинг: +14675

      vladimir-7 1 час назад

      Бомбардир, Монако выиграл у Дижона 1:0

      1
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