Головин не попал в основу «Монако» на матч с «Нимом»

При Жардиме такой херни не было, эх...) Только у Александра игра наладилась, но пришел Морено и мне кажется у них пока нет химии, и почему именно Головин сел на лавку? Даже учитывая последние провальные матчи, по статистическим показателям он был одним из лучших, странно, может дали отдохнуть, посмотрим!
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нима». Россиянин Александр Головин остался на скамейке запасных.
«Монако»: Леком, Балло-Туре, Марипан, Бадиашиль, Хенрикс, Бакайоко, Адриен Силва, Фофана, Мартинш, Бальде, Бен-Йеддер.
Встреча на нимском «Стад де Костьерес» начнется в 22:00 по Москве.