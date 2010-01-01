Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Головин не попал в основу «Монако» на матч с «Нимом»

    Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нима». Россиянин Александр Головин остался на скамейке запасных.

    «Монако»: Леком, Балло-Туре, Марипан, Бадиашиль, Хенрикс, Бакайоко, Адриен Силва, Фофана, Мартинш, Бальде, Бен-Йеддер.

    Встреча на нимском «Стад де Костьерес» начнется в 22:00 по Москве.

    Источник: твиттер «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:29
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      PTZevolution 43 минуты назад

      При Жардиме такой херни не было, эх...) Только у Александра игра наладилась, но пришел Морено и мне кажется у них пока нет химии, и почему именно Головин сел на лавку? Даже учитывая последние провальные матчи, по статистическим показателям он был одним из лучших, странно, может дали отдохнуть, посмотрим!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4715

      3a zenit 52 минуты назад

      как посмели,он же топ,в топ клубе!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11324

      vladimir-7 > 3a zenit 40 минут назад

      Кокорина посмели и даже не спросили главного тренера и
      руководство клуба "великого" Зенита.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75312
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru