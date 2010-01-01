Головин не попал в основу «Монако» на матч с «Нимом»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нима». Россиянин Александр Головин остался на скамейке запасных.

«Монако»: Леком, Балло-Туре, Марипан, Бадиашиль, Хенрикс, Бакайоко, Адриен Силва, Фофана, Мартинш, Бальде, Бен-Йеддер.

Встреча на нимском «Стад де Костьерес» начнется в 22:00 по Москве.