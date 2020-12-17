Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лорьяна», «Монако» крупно уступил «Лансу» и другие результаты

«ПСЖ» дома обыграл «Лорьян». Тем не менее, в турнире лидирует «Лилль», который в гостях победил «Дижон».

«Монако» без восстанавливающегося от травмы Александра Головина крупно проиграл выходцу из Лиги 2. «Марсель» Андре Виллаш-Боаша уступил «Ренну».

Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

Анжер – Страсбур – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Диалло, 77; 0:2 – Ажорк, 90+1.

Дижон – Лилль – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Язиджи, 19; 0:2 – Веа, 90+3.

Монпелье – Метц – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лейя, 50 (с пенальти); 0:2 – Майга, 90.

Ним – Ницца – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ндойе, 85; 0:2 – Клод-Морис, 90+3.

Удаления: нет – Шнейдерлен, 57 (вторая ж.к.).

Реймс – Нант – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Паллуа, 18; 1:1 – Туре, 68; 2:1 – Диа, 72 (с пенальти); 3:1 – Кафаро, 74; 3:2 – Блас, 79.

Бордо – Сент-Этьен – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Норден, 15; 1:1 – Хван, 24; 1:2 – Ноупа, 75.

Лион – Брест – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лопеш, 39 (в свои ворота); 1:1 – Депай, 69 (с пенальти); 2:1 – Корне, 81; 2:2 – Фавр, 90+2 (с пенальти).

Удаления: нет – Ласн, 74.

Монако – Ланс – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Силла, 1; 0:2 – Банза, 33; 0:3 – Какута, 39.

Удаления: Дисаси, 23 – нет.

ПСЖ – Лорьян – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 51 (с пенальти); 2:0 – Кен, 61.

Удаления: нет – Гравийон, 49.

Ренн – Марсель – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуйе, 24; 1:1 – Траоре, 63; 2:1 – Юну, 83.

Удаления: нет – Гуйе, 36 (вторая ж.к.).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1